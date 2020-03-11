Группа "Время и Стекло" прекратила свое существование: история создания и интересные факты

Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается. Исполнители решили продолжить свою певческую карьеру раздельно. По их словам, для группы они сделали максимум, теперь их пути расходятся. С чего начинался их творческий путь и почему группа получила такую широкую популярность в Украине – читайте дальше.

Украинский исполнитель ПТП (Алексей Потапенко) и его бывшая жена Ирина Горовая в 2010 году основали собственную продюсерскую компанию "MOZGI Entertainment". А молодые артисты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний стали первым певчим проектом продюсеров.

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Поводом для создания группы послужило решение Потапа организовать смешанный дуэт с участием Алексея Завгороднего и солистки. В интернете был объявлен кастинг, участниками которого стали несколько десятков тысяч девушек. В конкурсе анкет одной из победительниц стала Надя Дорофеева, которая тогда жила в Москве. При личном собеседовании уже в Киеве, именно она произвела лучшее впечатление на жюри кастинга и попала в группу. Вот таким образом в украинском шоу-бизнесе появилась группа "Время и Стекло".



Группа "Время и Стекло" в начале своей карьеры

Хотя название группы пришло к участникам не сразу. Надя и Алексей придумывали много других названий: "Крем-Сода", "Положительная Надя", "Леша, домой!" и "Миллион зеленых птиц". Но именно Потап решил вопрос. По его словам, название пришло к нему во сне.

Надежда Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года. Девушка родом из Симферополя. Впервые на сцену Надя вышла еще в детстве: сценическая биография Дорофеевой началась с песни Алсу "Иногда", которую девушка исполнила на одном из школьных концертов. С тех пор Надежда мечтала о сцене и целенаправленно шла к этой цели. В своих интервью она неоднократно отмечала, что в юном возрасте пела в барах и пабах.

Алексей Завгородний на год старше Надежды Дорофеевой. Он родился 19 мая 1989 года в Киеве. Он также с детства представлял себя популярным артистом, мечтая о славе и фанатах. Кроме группы "Время и Стекло" Алексей Завгородним является участником группы Mozgi.

Первые хиты, которые "взорвались" на всех радиостанциях и музыкальных каналах до сих пор помнят фанаты. Среди них – "Так выпала карта", "Любви Точка Нет", "Кафель", "Гармошка", "Потанцуй со мной".

Песни, которые исполняет группа "Время и Стекло", написаны Алексеем и Надей, а также Алексеем Потапенко. Алексей Завгородний и Потап пишут музыку и аранжировки для композиций, а певица Надежда Дорофеева сочиняет стихи для будущих хитов.



В арсенале группы весьма оригинальные видеоклипы

Наибольшая популярность к группе пришла в 2015 году. Тогда вышел их трек "Имя 505", который взорвал весь интернет. Рекорд украинского ролика на YouTube до сих пор не побит – он насчитывает 232 миллиона просмотров.

"Время и Стекло" – "Имя 505": смотрите видео онлайн

"Обратный отчет. The Best" – альбом под таким названием с пятнадцатью треками выходит в июне 2017 года. Сюда попали лучшие песни, предыдущих лет, включая "Навернопотомучто" и "На стиле", выпущенные в 2016 году, а также совершенно новый сингл "Back2Leto". В конце 2017 клип на песню "Тролль" также взрывает YouTube – клип насчитывает 168 миллионов просмотров.

В 2019 году группа выпустила последний альбом VISLOVO. В альбом вошли 14 треков, среди которых 11 оригинальных композиций, два ремикса и песня "Глубоко", записанная солисткой группы Надей Дорофеевой в дуэте с Димой Монатиком.



Группа "Время и Стекло"

Артисты на всех своих концертах поражают фанатов стилем одежды. Группа любит креативные наряды, достаточно простые, но зато визуально очень увлекательные. Для видеоклипов участникам группы костюмы создавали украинские дизайнеры. Среди многих – FROLOV, KSENIASCHNAIDER, The Coat by Kate Silchenko, Marsala.



Группа "Время и Стекло" просуществовал 10 лет

Как и в любом дуэте, про Алексея и Надю ходили слухи о том, что между ними существуют не только рабочие отношения. Однако, как заявляли неоднократно участники группы, кроме симпании друг к другу, как к исполнителям они больше ничего не почувствовали.

Алексей Завгородний женат. Его жена Аня имеет собственный бренд одежды. К специфике работы мужа относится с понимаеием. Надя Дорофеева в 2016 году вышла замуж за Владимира Дантеса. Оба артиста всегда были погружены в творческие проекты. Участники группы дружат семьями.

Алексей и Надежда признавались, что популярность и любовь поклонников даются им нелегко. Постоянные съемки, концерты и перелеты выматывают. Например, стихи и музыку для новых композиций артисты нередко придумывают непосредственно в самолетах, потому что времени катастрофически не хватает. В 2020 году у группы завершился контракт, и, вероятно, в будущем от них стоит ждать новых творческих взлетов, но уже раздельно.

Смотрите прощальное видео группы "Время и стекло":