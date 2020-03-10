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"Время и Стекло" презентовали клип на песню "Навсегда/Никогда": неужели группа распадается

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Сегодня, 10 марта, на официальном ютуб-канале поп-группа представила новую видеоработу на трек "Навсегда/Никогда". В клипе музыканты показали путь к успеху, собрав самые яркие моменты на протяжении 10-летней карьеры в украинском шоу-бизнесе.

Каждая новая работа Нади Дорофеевой и Позитива вызывает шквал восторга у многочисленной армии поклонников. Группа "Время и Стекло" на протяжении многих лет завоевывает престижные награды на территории отечественной музыкальной индустрии. Так, сегодня, 10 марта, музыканты презентовали новую песню "Навсегда/Никогда", которая вошла в последний альбом VISLOVO.

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Щемящий трек появился на официальном ютуб-канале "Время и Стекло". Для нового клипа коллектив собрал в одном видео наибольшие достижения от старта карьеры 2010 года. В архивные кадры вошли эксклюзивные моменты со съемок клипа и совместных празднований самых громких событий личной жизни. Трек "Навсегда/ никогда" – о расставании после длительных отношений вместе.

Несмотря на то, что видео появилось в сети лишь несколько часов назад, фаны уже успели отреагировать на него шквалом комментариев. Поклонники расценили новую песню группы "Время и Стекло" как прощальную работу в общей музыкальной карьере: "Создается впечатление, что группа скоро распадется. Ведь когда у них "выстрелила" песня "Имя 505", контракт подходил к концу. Это был 2015 год. И, кажется, они продлили контракт еще на 5 лет. Сейчас 2020", "Если группа распадется, то мое сердце разобьется", "Ваши песни сопровождали мои лучшие годы... Я понимаю, что это начало чего-то лучшего, но все равно грустно".

Время и Стекло – Навсегда/Никогда: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Надя Дорофеева LifeStyle Музыка
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