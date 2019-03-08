Все бывает впервые: королева Елизавета II опубликовала сообщение в Instagram

Королевская семья Великобритании считается одной из самых консервативных в мире. Потомкам монарха запрещено давать самим интервью журналистам и вести свои блоги в сети. Однако у каждого правила есть исключения: королева Елизавета II впервые опубликовала Instagram-пост.

Произошло это во время торжественного открытия выставки в Музее науки Великобритании. Ее Величество нажала на кнопку настроенного iPad и опубликовала свой первый в жизни Instagram-пост.

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Королева решила поделиться с общественностью снимками писем ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который способствовал созданию первого в мире компьютера. Документы Елизавета II нашла в королевских архивах и подобрала символическое событие, во время которого и обнародовала их.

Сегодня я имела удовольствие узнать о детских инициативах в области компьютерного кодирования, и мне кажется уместным опубликовать это сообщение в Instagram. Музей науки долгие годы поддерживает технологии, инновации и вдохновляет следующие поколения изобретателей,

​– написала Елизавета II в соцсети.

Сообщение появилось на официальной Instagram-странице Букингемского дворца, которую ведут пресс-секретари Ее Величества. Всего за день ему поставили лайк более 100 тысяч поклонников королевской семьи.

Кенсингтонский дворец все больше развивает свои страницы в сети. Впервые Instagram-страница британских монархов появилась в 2013 году. Благодаря аккаунту представители королевы информируют общественность и журналистов о запланированных торжественных и светских мероприятиях, в которых принимают участие члены королевской семьи. Кроме этого, именно там пресс-секретари комментируют важные для Великобритании события.