Все думают, что у меня есть спонсор, –"Мисс Украина-Вселенная 2018" рассказала о роскошной жизни

Победительница красоты и обладательница титула "Мисс Украина-Вселенная 2018" Карина Жосан решила откровенно рассказать о своей личной жизни. Не обошла модель темы финансирования ее роскошного отдыха.

Деталями своей личной жизни Карина Жосан поделилась в программе "Светская жизнь". По словам эффектной красавицы, она длительное время провела в Китае, где в течение 5 лет без отпусков работала моделью. Поэтому теперь Карина не жалуется на финансовое состояние своих счетов и может себе позволить роскошные поездки за границу, кадры из которых охотно выставляет в сети.

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Я путешествую только последние полгода. До этого я 5 лет, никуда не выезжая, работала моделью в Китае. Я понимаю, сейчас все думают, что у меня есть спонсор. Да, у меня есть муж, который за мной ухаживает. Без сомнения, он состоятельный человек. Но я продолжаю работать и сейчас, и не планирую прекращать. Поэтому я довольно неплохо сама зарабатываю,

– рассказала Карина Жосан.

Кроме этого, "Мисс Украина-Вселенная 2018" прокомментировала слухи, что ей корона досталась благодаря богатому женатому поклоннику, который купил победу на конкурсе. По словам Карины Жосан, это чушь, ведь ее молодой человек не состоит в браке, а корону модель завоевала честным путем.

"Вы знаете, я готовилась к тому, что если я возьму корону, будет много критики и негатива. Не злым-тихим словом я и сама говорила бы, если бы кто-то другой выиграл, что все купленное! Но когда я стояла на сцене в короне, когда у меня лились слезы радости, знаете – нет, это не купить за деньги!" – добавила Карина Жосан.

Победительница конкурса красоты также опровергла скандальные слухи о десятках операций. Карина же утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, однако стоматологи поставили ей виниры – керамические накладки на передние зубы.

Напомним, что 14 августа состоялось масштабное шоу "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала Карина Жосан, которая представила нашу страну на международном конкурсе красоты. Однако одержать победу украинке так и не удалось. Главная корона и титул "Мисс Вселенная 2018" достались филиппинке Катрионе Грей.