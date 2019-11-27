Все еще секс-символ в 52: фото Памелы Андерсон

Звезда американского телесериала "Спасатели Малибу" до сих пор поражает своим подтянутым телом. На побережье Кораллового моря она позировала перед объективом в купальнике. Съемка состоялась для мужского глянца "Maxim Australia".

Своим примером канадская модель и актриса доказывает, что возраст не помешает роскошном внешнему виду для признанного секс-символа. На днях она дефилировала на пляжах в Австралии.

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Памела Андерсон прилетела в Квинсленд для съемок рекламного ролика для компании автомобильного обслуживания Ultra Tune, как сообщает Daily Mail. Заодно она позировала для обложки мужского журнала.

На палубе яхты модель предстала в сплошном белом купальнике с откровенным декольте, которым еще с 90-х славится секс-символ.



Памела Андерсон на съемках в Австралии / Daily Mail Памела Андерсон на съемках в Австралии / Daily Mail

До появления на съемочной площадке, которая превратилась в место роскошного отдыха, Памела Андерсон решила прикрыть соблазнительное тело длинным белым пляжным платьем. Она дополнила образ каблуками, объемной соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Однако даже в такой одежде звезда смогла продемонстрировать свои потрясающие стройные ноги, благодаря разрезам на платье.