Фильмы Квентина Тарантино: хронолония лент культового режиссера

Квентин Тарантино – один из самых выдающихся и культовых режиссеров современности. Его проекты вошли в легендарную историю голливудского кинематографа. Редакция LifeStyle 24 собрала все его работы в одном материале. Фильмы Тарантино в хронологической последовательности – далее.

Квентин Тарантино – успешный голливудский режиссер, который, как уверяют его фанаты, не всегда справедливо оценивается академией киноискусства и Оскаром, в частности, все равно смог стать легендой. Его фильмы анонсируются за несколько лет вперед, а фанаты с нетерпением ждут новинок.

Здесь интересно: 10 фильмов о войне, которые стоит посмотреть

Как сообщил Тарантино в одном из интервью, его десятый фильм станет завершающим в его потрясающей карьере. Поэтому, к вашему вниманию – все фильмы, которые режиссер снял до 2019 года включительно.

Все фильмы Квентина Тарантино

"Бешеные псы" (Reservoir Dogs) (1992)

Жанр: триллер, драма

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет: Джо Кэбот – криминальный авторитет, который хочет ограбить ювелирный магазин. Для этого он собирает команду из шести экс-налетчиков. По его плану, если дело провернется, то станет идеальным преступлением, ведь его наемники незнакомы между собой, а детали преступления им неизвестны. Однако Кэбот вынужден потерпеть фиаско. В ювелирном магазине группу воров ждет ловушка. Двое из наемных экс-налетчиков умирают и дальше начинается самое интересное. Преступники пытаются выяснить, кто опередил полицию и сорвал ограбление. Они знают, что стукач есть среди уцелевших, но кто именно – остается узнать.

Бешеные псы: трейлер смотреть онлайн

"Криминальное чтиво" (Pulp Fiction) (1994)

Жанр: гангстерский фильм, триллер, комедия

Рейтинг IMDb: 8,9

Сюжет: события разворачиваются вокруг бандитов Винсента Веги и Джулса Винфилда. Они выполняют задачи своего босса – грабят людей. А между миссиями делятся друг с другом историями из жизни. Так в центре сюжета фильма – Винсент, который спасает жену босса от передозировки наркотиками, а Джулс пытается обойти провал непутевых грабителей. Впереди – самые интересные криминальные события и немало юмора.

Криминальное чтиво: трейлер смотреть онлайн

"Джеки Браун" (Jackie Brown) (1997)

Жанр: криминальная драма

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Джеки Браун – темнокожая 44-летняя женщина, которая работает стюардессой. Однако у нее есть не слишком легальная подработка. Она занимается контрабандой для мексиканского торговца – перевозит оружие в Америку. Все ее аферы проходили хорошо, пока однажды женщина не оказалась в руках ФБР. Те предлагают Джеки сдать своего босса и тем самым сохранить свою жизнь. Однако у нее есть другой план: присвоить себе кругленькую сумму и избавиться от торговца.

Джеки Браун: трейлер смотреть онлайн

"Убить Билла" (Kill Bill Volume 1) (2003)

Жанр: экшн

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет: когда-то Брайд была наемной убийцей, а ее босс Билл был ее любовником. Однажды девушка узнает, что беременна от своего руководителя. Она хочет жить спокойной жизнью, поэтому сбегает в другой город. Там она готовится выйти замуж за нового бойфренда. Однако счастливой свадьбе быть не суждено. Билл появляется на праздновании и стреляет в свою экс-возлюбленную, которая за секунду до выстрела успевает сказать, что беременна. Брайд удается выжить, а вот ее ребенку – нет. После четырех лет в коме женщина просыпается и понимает, что теперь она должна отомстить Биллу.

Убить Билла: трейлер смотреть онлайн

"Убить Билла 2" (Kill Bill: Volume 2) (2004)

Жанр: драма, криминал

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: события разворачиваются вокруг той же Брайд, которая понемногу рассчитывается за свои страдания со всеми участниками банды. С двумя покончено. Осталось еще трое, среди которых глава – Билл. А также Брайд, сама того не понимая, раскрывает детали, которые дополняют первую часть. В продолжении культовой истории ей придется пройти через такие испытания, которые казались невозможными.

Убить Билла 2: трейлер смотреть онлайн

"Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterd) (2009)

Жанр: боевик, драма, военный, комедия

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет: события разворачиваются в оккупированной Франции. На глазах у Сюзанны Дрейфус погибает ее семья. Виновным в смерти является немецкий полковник Ганс Ланда. Самой Сюзанне чудом удается спастись и убежать в Париж. Там девушка устраивается на работу в кинотеатр. Параллельно лейтенант Алдо Рейн собирает команду из европейских солдат, которые называют себя "Ублюдками". Тайный агент под прозвищем Бригита фон Хаммерсмарк выдает себя за актрису и присоединяется к группе. Самое интересное начнется тогда, когда две сюжетные линии пересекутся, ведь в кинотеатре им придется пересечься с Сюзанной, которая живет мыслью о мести.

Бесславные ублюдки: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Джанго освобожденный" (Django Unchained) (2012)

Жанр: вестерн, драма, комедия

Рейтинг IMDb: 8,4

Сюжет: охотник за головами по прозвищу Дантист занимается отстрелом самых опасных преступников Дикого Запада. Однажды он понимает, что работы у него слишком много и в одиночку он уже не справляется. Он решает искать себе помощника. Однако стрелки, уровень которых отвечает его требованиям, хотят приличные суммы. А Дантист делиться не готов. Однако судьба улыбается охотнику за головами, когда он встречает беглого раба Джанго. Тот соглашается работать с ним за бесценок, однако у него есть свои мотивы. Он мечтает отомстить своим врагам.

Джанго освобожденный: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight) (2015)

Жанр: вестерн, детектив

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет: события разворачиваются после Гражданской войны в США. Охотник за головами Джон Рут – профессионал своего дела. Он привык выполнять работу качественно и доводить ее до конца. Во время одной из миссий к нему прибивается его так называемый коллега – охотник за головами. Вместе с ним они будут вынуждены переждать снежную бурю в одном из магазинчиков, где соберется очень интересная компания – шериф, ковбой, француз, мексиканец и генерал. Вскоре пара охотников выяснит, что один из них не является тем, за кого себя выдает.

Омерзительная восьмерка: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood) (2019)

Жанр: драмедия, криминал, черная комедия

Рейтинг IMDb: 7,7

Сюжет: Рик Далтон и Клифф Брут – популярные актеры 70-х годов прошлого века. Они знают, что в случае общения с культовыми режиссерами того времени – карьерный рост обеспечен. Поэтому, начиная издалека, мужчины решают познакомиться с Шарон Тейт, женой популярного кинотворца Романа Полански. Однако они даже не догадываются, что станут свидетелями покушения на жизнь, которое организует Чарльз Мэнсон – серийный убийца.

Однажды в Голливуде: трейлер на украинском смотреть онлайн