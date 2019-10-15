Все это выдумка, – родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о критическом состоянии

С августа 2019 года актриса Анастасия Заворотнюк находится на лечении в московской клинике. За несколько месяцев в российских СМИ появилось немало новостей о состоянии ее здоровья. Родственники звезды "Моя прекрасная няня" решили впервые прокомментировать ее лечение и опровергнуть распространенные мифы.

Сделали они это на инстаграм-странице с названием "Поддержка Анастасии Заворотнюк". Аккаунт, по официальным данным, создан друзьями актрисы, которые решили бороться с клеветой и спекуляциями в российских СМИ. По причине немалой активности страницу на несколько дней заблокировали, а 15 октября там появилось сообщение, в котором родственники Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировали ее лечение.

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По их словам, актриса действительно находится в клинике из-за онкоболезни, однако она никогда не была в коме. Также родственники Анастасии Заворотнюк второй раз подчеркнули, что звезда не имеет никаких признаков сопора и узнает всех, кто ее посещает.

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, не имела потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки,

– говорится в заявлении.

В дальнейшем представители и родственники Анастасии Заворотнюк будут опровергать все фейки российских журналистов. В то же время они обратились к сторонникам актрисы не поддаваться на спекуляции и уважать их право на приватность. По словам родственников звезды "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с недугом, поэтому сосредоточена исключительно на лечении.

"Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы, сопереживания от людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное... Мы от души желаем никому не сталкиваться с болезнью и не знать о ней никакой правды", – добавили родственники Анастасии Заворотнюк.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В августе 2019 года во всех российских СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили последнюю стадию рака мозга. Тогда соседи звезды добавили: перед внезапной госпитализацией она жаловалась на сильные головные боли, которые мешали ей спать. После этого Анастасия Заворотнюк якобы внезапно покинула свой особняк и начала лечение в Германии и Польше.

Инсайдеры утверждали, что вероятной причиной болезни были инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Сразу после рождения ребенка Анастасия Завортнюк стала жаловаться на плохое самочувствие и обратилась к медикам за помощью. Кроме этого, источники добавили, что состояние актрисы резко ухудшилось из-за хирургического вмешательства зарубежных медиков.

В течение двух месяцев Анастасия Заворотнюк находилась на лечении в частной клинике в Москве. Именно там, по данным российских журналистов, она пережила глубокую кому, парез правой руки и состояние сопора. В то же время эксперты СМИ заявляли, что в таком состоянии Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней, а некоторые представители прессы вообще написали, что актриса уже умерла. На это отреагировали представители звезды "Моя прекрасная няня", опровергнув резонансные новости.

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Родственники Анастасии Заворотнюк были потрясены спекуляциями вокруг темы ее лечения. На днях они впервые опубликовали публичное заявление, в котором рассказали о преследовании папарацци и неоднократных попытках проникнуть в палату актрисы. Такие действия назвали неприемлемыми и призвали журналистов уважать право на приватность.

Кроме этого, они высмеяли новости о переводе Анастасии Заворотнюк в реабилитационный центр в Москве. В целях безопасности родственники актрисы не разглашают, где именно знаменитая россиянка проходит курс лечения.