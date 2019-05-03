Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании

Блестящие улыбки, сдержанные наряды, натренированная мимика и безоговорочная семейная идиллия – все это прекрасно характеризует членов королевской семьи, которые появляются перед камерами папарацци. Но, что происходит за дверями Букингемского дворца, ворота которого закрываются для репортеров? Скрытые романы, супружеские измены, разводы и радикальные браки – об этом и другом читайте в материале.

Чтобы увидеть любимого представителя правящей семьи Великобритании, фанаты готовы ждать в живых коридорах около суток. То ли под палящим солнцем, то ли под проливным дождем. Еще бы, перед большой публикой представители "голубой крови" всегда моделируют образ идеальной жизни, семьи и отношений. А еще они никогда не дают интервью, однако обязаны принимать подарки и быть приветливыми. Именно эти правила издавна обеспечивают им отличную репутацию и любовь миллионов.

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Однако большинство даже не догадывается, что еще во времена предков Елизаветы II в королевской семье также не обходилось без курьезов и двояких ситуаций, которые обычно скрывали. Как писала Лина Костенко: "Чужа сім'я, то, кажуть, темний ліс", – именно такими словами можно охарактеризовать тайны Букингемского дворца. Начнем с прародителей действующей королевы Великобритании Елизаветы ІІ.

Эдуард VIII (родной брат отца Елизаветы II)

Принц, который выбрал не трон, а любовь

После смерти дедушки Елизаветы II, который умер в 1936 году, престол должен был занять его старший сын Эдуард VIII. Так велят законы. Однако уже тогда в незыблемых и строгих правилах королевской семьи пустилась трещина.

Задолго до этого Эдуард VIII, который должен был стать королем великой империи, "прославился" отношениями со старшими и замужними женщинами. Это оставило негативный след на его отношениях с родственниками и на статусе в среде. Ведь, как известно, представитель "голубой крови" должен жениться на свободной и ни разу не разведенной женщине из высшего круга.

На плечи наследника пришлась нелегкая судьба. За некоторое время до смерти своего отца он познакомился с американкой Уоллис Симпсон, к которой у него появилась симпатия.

Однако ее биография желала оставаться лучшей. Женщина была замужем, потом разведена и снова находилась в отношениях со своим экс-мужем-алкоголиком. Такая спутница не могла быть хорошей парой для престолоприемника. Это понимал и сам Эдуард VIII. Однако он был бессилен против любви.



Эдуард VIII і Уоллис Симпсон / New York Post

Преемник трона хорошо знал законы, поэтому понимал, что в случае вступления в брак с разведенной женщиной его правлению придет конец. Поэтому Эдуард VIII, как настоящий мужчина, решил отречься от престола в пользу своей любви. После подписания согласия на отречение от престола мужчина выступил по радио с речью, в которой сообщал о решении жителям Британии. Он завершил свое обращение такими словами: "Я понял, что невозможно нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

В 1936 году Эдуард VIII и Уоллис Симпсон поженились во Франции и, несмотря на слухи о романе американки с другими мужчинами, скандальные влюбленные прожили в статусе супругов до смерти некоронованого правителя в 1972 году.

Георг VI и королева Елизавета (королева-мать)

Тайна рождения Елизаветы II и трудолюбивая идиллия в семье ее родителей

Предыстория женитьбы родителей Елизаветы II довольно длинная. Они были знакомы с самого детства, однако первая встреча взрослого Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон состоялась в 1921 году.

Престолопреемник трижды просил руки знатной британки, два раза из которых она культурно отказывала, оставляя ему надежды. В своих письмах к будущему королю Великобритании Елизавета (мать Елизаветы II) жалостливо и ласково просила прощения за свои отказы относительно женитьбы.

После второго предложения руки и сердца, на которую британка также не согласилась, мать Георга VI обеспечила ему статус персоны нон грата на их балах. Худшего наказания для юной девушки в то время невозможно было придумать. Поэтому на третье предложение выйти замуж за будущего короля она согласилась. В 1923 году Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон сыграли свадьбу. Критики до сих пор задают себе вопросы, касающиеся ее согласия: чувства, которые она подогревала, отказываясь, состоятельный ли статус парня, желавшего с ней жениться.



Родители Елизаветы ІI / Biography.com

Однако на этом перипетии в их новосозданной семье только начинались. Как известно, Георг VI был заикой. Поговаривали, что вылечить его смог логопед, которого нашла жена Елизавета. Однако, на самом деле, о его проблемах позаботилась одна из его любовниц – певица и актриса Эвелин Лай. Что интересно, она была не единственной его пассией даже после столь желанного брака. Отец будущей королевы Елизаветы II также поддерживал тесные отношения с фрелиной своей жены леди Морин Стэнли. Еще бы, Георг VI неоднократно жаловался на то, что не получал желаемого внимания от своей жены, а она после свадьбы совсем остыла.

Настоящей проблемой для Елизаветы Боуз-Лайон стали нарекания ее свекрови, что через два года после брака у пары не было детей. Писательница Колин Кэмпбелл в своей книге написала, что согласно проверенным источникам, Елизавета II и ее скандальная сестра Маргарет родились вследствие искусственного оплодотворения и под наблюдением знаменитого в то время врача Уолтера Джаггера.



Родители Елизаветы ІІ, Елизавета ІІ и ее сестра Маргарет / Datuopinion.com

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд

Королевская драма в жизни "запасной короны" или 71 год одиночества принцессы Маргарет

Младшая сестра Елизаветы II сегодня считается одной из самых красивых женщин британской королевской семьи. Однако слишком красивые часто становятся несчастными. Такая же судьба постигла принцессу Маргарет.

Знатная британка однозначно родилась не в то время, не в той стране и не в той семье. Ее талант к публичным выступлениям и умение быть в центре внимания – объединялись и становились взрывной смесью, когда она появлялась перед фанатами. Такая себе королевская звезда.



Принцесса Маргарет / PopSugar

Именно такой ее полюбил на то время женатый Питер Таунсенд. Чувства 17-летней Маргарет к бравому солдату, который воспитывал двух детей, оказались взаимными. Их чувства раскрыли британские репортеры, когда во время коронации Елизаветы II ее сестра кокетливо смахнула с его плеча невидимую пылинку. Момент контакта облетел все полосы знаменитых СМИ. Как оказалось, на то время Маргарет уже несколько лет тайно встречалась с Питером и провела вместе с ним не одну жаркую ночь.

Со временем мужчина развелся, однако, чтобы получить разрешение на брак с сестрой Елизаветы II, влюбленным нужно было пройти несколько кругов ада. Ведь худшего спутника для представительницы "голубой крови" нечего было и найти – старший на 16 лет, разведенный, отец да еще и простолюдин.

Питера Таунсенда отправили, как он утверждал, в ссылку. Более трех лет они были под пристальным присмотром Елизаветы II, матери-королевы, репортеров и обычных жителей Британии. Видная британка стала одной из самых фотографируемых персон монаршей семьи. Позже ее превзошла только принцесса Диана.



Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / Vanity Fair

Маргарет покладисто ждала своего 25-летия, чтобы свободно жениться в церкви вместе со своим возлюбленным. Для того, чтобы стать женой любимого мужчины ей нужно было отречься от семьи, титула Ее Величества и получить разрешение от Елизаветы II. Однако семья все-таки смогла нажать на правильные рычаги амбициозной Маргарет и убедить, что такой брак может стать началом разрушения монархии. После того, как ссылка Питера Таунсенда закончилась, влюбленные встретились в последний раз в конце 1955 года. Их встречу смогли зафиксировать местные репортеры. Однако, как оказалось, во время последней встречи Маргарет и Питер поклялись друг другу не связывать свою жизнь ни с кем другим и быть верными друг другу.

После этого принцесса сделала официальную речь, что навсегда отказывается от мысли выйти замуж за Питера Таунсенда, а он в свою очередь сказал, что ее невозможно было не любить.

Однако через 5 лет офицер заявил о женитьбе с младшей на 25 лет бельгийкой. Узнав об этом, Маргарет в тот же день приняла предложение от своего ухажера, который был фотографом. За месяц до их свадьбы, которую они сыграли 6 мая 1960 года, стало известно, что новый избранник сестры Елизаветы II ожидает первенца от жены своего друга. В британской прессе неоднократно писали о его неверности принцессе и ее неверности мужу. Их брак, в котором у них родилось двое детей, продлился 18 лет.



Принцесса Маргарет с мужем Энтони Армстронг-Джонсом / The Daily Beast

Однако, как сообщали иностранные СМИ, перед смертью Питера Таунсенда Маргарет навестила его и долго сидела с ним в комнате, с грустью о чем-то разговаривая. Принцесса, красота которой в молодости была просто неописуемая, так и не испытала настоящего женского счастья. Она умерла в возрасте 71 года от многочисленных проблем со здоровьем.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Любовный треугольник или сказочная история любви, которая закончилась, даже не начавшись

Первый наследник британского престола принц Чарльз и Диана Спенсер поженились 29 июля 1981 года. За их отношениями, которые завязались в начале 1980 года, следил весь мир. Однако на момент свадьбы принц Уэльский уже находился в тайных отношениях с Камиллой Паркер-Боулз в течение девяти лет. Несмотря на семейную идиллию, которую Чарльз и Диана пытались показать миллионам поклонников, сердце принца принадлежало другой женщине.



Принцесса Диана и принц Чарльз / Daily Telegraph

Сын Елизаветы II заявил о желании жениться на Камилле еще задолго до знакомства с Дианой, но королева не дала согласия на брак из-за слухов о ее романах со многими мужчинами.

В конце 1986 года Чарльз возобновил отношения с Камиллой, а она в свою очередь с радостью встречалась с ним тайком от мужа, который был известным гулякой. В одном из своих интервью она призналась, что в их браке было слишком много людей и рассказала о том, как Чарльз уделял внимание другой женщине даже перед самой свадьбой.

Первое, что ранило меня – мой будущий муж отправил Камилле Паркер-Боулз цветы, когда она заболела менингитом, подписав их "Для Глэдис от Фреда", так они называли друг друга в целях конспирации,

– рассказала принцесса Диана.

Роман Чарльза и Камиллы, о котором Диана знала, длился несколько лет, пока в прессу не попала аудиозапись милой беседы любовников. Вероятно, если бы не она, любимица Диана еще долгое время молчала бы о несчастье в браке.



Принц Чарльз и Камилла / People

В 1991 году принцесса Диана дала шокирующее интервью, многочасовой монолог, который позже смонтировали в фильм, получивший название "Диана: ее истинная история" (Diana: Her True Story) (1993). Любимица миллионов решилась на сложный диалог, в котором рассказала немало деталей об их браке с принцем Чарльзом, наигранной любви и ее слезах из-за того, что еще до женитьбы, она подслушала как ее возлюбленный сказал Камилле, что всегда будет ее любить.



Принцесса Диана и Чарльз / Reader's Digest

В 1992 году королевская чета уже не жила под одной крышей и крайне редко вместе появлялась на публике. Сын Елизаветы II перестал скрывать отношения с Камиллой, принцесса Диана, чтобы самоутвердиться, заводила кратковременные романы. Эти события создавали негативную репутацию королевской семьи, поэтому Ее Величество приложила усилия, чтобы ее сын и невестка получили развод как можно быстрее. В 1996 году они официально стали свободными людьми, а через год после этого принцесса Диана погибла, убегая от журналистов.

Принц Гарри и Меган Маркл

Королевско-голливудский роман или как превратиться из актрисы в принцессу. Даже, если вам лишь немного за тридцать…

История любви британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл стала едва ли не самой популярной за последние несколько десятилетий. Однако приобрести громкую огласку ей помогли отнюдь не романтические и милые детали отношений, а скандальные подробности королевско-голливудской любви. На момент знакомства принц Гарри был завидным холостяком, а американка Меган Маркл – популярной разведенной актрисой.

В конце октября 2016 года сеть взорвали новости о романе наследника престола и звезды сериала "Форс-мажоры". А в начале ноября влюбленные официально подтвердили, что находятся в отношениях. Ровно через год в 2017 году Кенсингтонский дворец сообщил о помолвке.



Принц Гарри и Меган Маркл / Time100

Фанаты королевской семьи насторожились и вспомнили историю Эдуарда VIII, который выбрал любовь и брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон, тем самым отрекшись от престола. Однако, в отличие от него, принц Гарри является шестым в очереди на престол, а также в 2002 году Елизавета II аннулировала жестокий закон о запрете вступать в брак с разведенной женщиной.

Однако определенные опасения относительно их бракосочетания все-таки были. Разведенная, старшая на три года от Гарри, темнокожая девушка с афроамериканськими корнями получила шанс стать первой, кто мог бы создать смешанный брак в королевской семье.

Чтобы стать достойной спутницей представителю монаршей семьи, ей пришлось кардинально изменить свою жизнь: закрыть социальные сети, изменить стиль одежды, покинуть актерскую карьеру, переехать в Лондон и прекратить связи со своими скандальными родственниками. Несмотря на то, что Меган Маркл пошла на большие уступки ради своего возлюбленного, она все равно является звездой заголовков СМИ, прославляясь стабильными нарушениями королевских правил.



Свадьба принца Гарри и Меган Макрл / Harper's Bazaar

Елизавета II и Филипп

Кровный брак

Завершая историю о скандальных браках и разводах британской королевской семьи, хотелось бы отметить, что брак Елизаветы II и Филиппа также был не менее обсуждаемым в свое время, хоть и не приобрел статус скандального. А все дело в том, что на будущей королеве Великобритании кто попало жениться не мог. Поскольку она могла стать монархом величественной империи, ей нужно было соблюдать правила и вступить в брак с парнем из высшего круга.

Таким образом наиболее подходящей кандидатурой для Елизаветы II оказался ее четвероюродный брат Филипп. Хотя много кто отговаривал их от этого брака из-за того, что парень был православной веры, а также не имел денег, в 1947 году они поженились. По состоянию на сегодня Елизавета II и ее муж Филипп прожили в браке 71 год.