Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят

15 декабря в мире неофициально отмечается день чая. Это не просто напиток, это традиция и культура с тысячами лет истории. В разных странах мира своя культура потребления этого напитка. Интересные рецепты могут сделать обычное чаепитие – настоящим развлечением! Ко Дню чая редакция 24 канала собрала для вас полезные свойства напитка, советы, как выбрать лучший чай и несколько необычных рецептов.

История праздника

Международный День чая – праздник неофициальный, однако популярный в мире. Идея празднования такого дня появилась давно. Однако впервые отпраздновали эту дату после общественных форумов в индийском Мумбаи и бразильском Порту-Алегри (2004 и 2005 годы).

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Основная цель – привлечь внимание общества к проблемам производства чая, к сложностям маленьких предприятий на фоне огромных корпораций, которые фактически захватили рынок своим низкопробным продуктом.

Наиболее широко торжество происходит в Индии и на Шри-Ланке. Но и другие ведущие производители чая отмечают этот день. Так различные мероприятия проходят в Бангладеш, Непале, Вьетнаме, Индонезии, Кении, Малайзии, Уганде, Танзании.



Где в мире изготавливают чай: инфографика

Какой бывает чай

Есть множество классификаций чая: по типу растения, происхождению, окислению, типу листьев и его обработки, сезону сбора, дополнительной обработкой и тому подобное. Мы же расскажем о самых популярных видах чая (классификация по цвету).

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Самый распространенный чай в мире – чёрный. Его потребляют в разных странах, с добавками и без, с сахаром, без сахара, с ломтиком лимона и сливками. Вариантов множество. Особенность черного чая в том, что он переносит полное окисление.

Улун – чай, который своими свойствами больше напоминает традиционный черный. Он окисленный на 30 – 70%. В Китае его называют сине-зеленым или даже голубым.

Зеленый чай не подвергается полному окислению. Его обрабатывают таким образом, чтобы не произошла сильная ферментация. Этот чай справедливо считают полезнее черного.

Желтый чай – почти то же самое, что и зеленый, к которому мы привыкли. Но перед процессом сушки он проходит процедуру закрытого томления.

Белый чай подвергается еще меньшей ферментации, чем зеленый. Фактически белый чай – это чайные почки. Его собирают только в начале весны.



В этот напиток часто добавляют жасмин

Пуэр – это очень нестандартный и вкусный чай, родом из Китая. Чем он старше – тем вкуснее. Этот вид чая готовят по сложной технологии. Листья обрабатывают специальными настоями. Затем добавляют бактерии, чтобы чай ферментувався. После этого кладут в специальные ямы с настоем на несколько лет!

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Также чаем называют напитки, которые не содержат листья чайного куста. К примеру:

- мате

- ройбуш

- кудин

- каркаде

- ханибуш

- травяные чаи.

Полезные свойства чая

Каждый из видов чая, которые мы описали выше, имеет свои полезные свойства. Поэтому не стоит ограничиваться только одним видом, пейте их все и получайте максимум пользы!

Чёрный

Витамины: Р, К. А, С и РР.

Свойства: обладает сильным бактерицидным и вяжущим свойством (помогает при пищевых отравлениях) используют для дезинфекции при ранах, гнойных заболеваниях кожи и конъюнктивитах; влияет на нервную систему (в зависимости от прочности имеет от успокаивающей к тонизирующего действия) укрепляет десны и защищает зубы от кариеса; укрепляет сосуды.

Зелёный

Витамины: С, РР и группы В

Свойства: тонизирует организм в целом и нервную систему в частности (поэтому не пейте его перед сном) имеет замечательные антибактериальные свойства; выводит из организма тяжелые металлы; укрепляет сосуды и выводит холестерин; положительно влияет на пищеварительную систему; помогает бороться с онкологией.

Белый

Витамины: С, РР

Свойства: он очень похож по свойствам на зеленый чай, однако собственно белый чай рекомендуют людям с хронической усталостью и пониженным иммунитетом.

Пуэр

Свойства: этот чай невероятно бодрит, поэтому им можно спокойно заменить кофе. Он повышает работоспособность, улучшает самочувствие, выводит из организма токсины, помогает в борьбе с лишним весом. Также он укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина и уровень сахара в крови.



Этот вид чая специально прессуют – от этого он только становится лучше

В общем все виды чая имеют прекрасную тонизирующим свойством, они обладают мочегонным действием и выводят токсины, а также положительно влияют на сосуды и помогают желудочно-кишечном тракте. Главное –помните: чай надо пить с умом, ни один из видов чая не стоит пить перед сном (кроме травяных успокоительных сборов, но и с ними надо быть осторожными), а вот утром чашка чая – прекрасный и здоровый выбор!

Интересные рецепты чая

У каждого из нас есть свои любимые способы приготовления чая. Кто-то добавляет лимон, кто-то – гвоздику, кому по вкусу лёд, а кому-то – сливки. Но сегодня мы хотим предложить вам действительно необычные способы подачи напитка. Тем более, что вскоре праздники и времени на приготовление ароматных и полезных напитков будет больше!

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Соленый чай

Хотите чего-то действительно необычного? Попробуйте соленый тибетский чай с маслом!

Как приготовить:

Вам понадобится обычный черный чай высокого качества. Заварите его в небольшом чайнике. Добавьте половину чайной ложки соли и чайную ложку сливочного масла. Тибетцы используют масло из молока какая, но и обычное коровье подойдет.

Масала чай

А этот рецепт родом из Индии. Это чай, приготовленный с приправами на молоке. В идеале его готовят на улице на раскаленных углях, но и домашний вариант может быть неплохим.

Рецепт чая родом из Индии

Как приготовить:

Вам потребуются:

1 семя гвоздики

1 стручок кардамона

1 палочка корицы, раздроблена на куски

1 стакан свежего молока

молотый имбирь на кончике ножа

несколько крупинок свежего молотого черного перца

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки черного чая

несколько крупинок соли

В ступке или кофеварке измельчить кардамон и корицу. В небольшую кастрюлю поместить измельченные специи, имбирь, перец, сахар, соль, черный чай. Залить молоком. Довести до кипения. Снять с огня сразу же после закипания и процедить. В горшочек наливайте сквозь сито.

Чернично-ореховый

Этот рецепт чая не такой необычный, как предыдущие, но его вкус и запах не оставят вас равнодушными!

Как приготовить:

Возьмите столовую ложку ягод черники (подойдут сушеные), чайную ложку черного чая, чайную ложку перегородок грецкого ореха. Залейте это кипятком (600 мл). Дайте настояться 10 минут, в идеале в термосе, но можно использовать посуду с плотной крышкой. Перед подачей добавьте меда.

Вкусного и полезного чаепития!