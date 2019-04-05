Все с чистого листа, – герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин смутил поклонников

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Холостяк 9 сезон: Никита Добрынин
Холостяк 9 сезон: Никита Добрынин / Instagram / @nikitadobrynin

Съемки романтического шоу "Холостяк 9 сезон" закончились, поэтому телеведущий Никита Добрынин вернулся к своим привычным будням. Шоумен приобрел новую квартиру и похвастался ею в сети. Однако это фото вызвало шквал комментариев, в частности, не одобрительных.

Поклонники шоу "Холостяк 9 сезон" сразу же предположили, что Никита Добрынин так и не встретил свою любовь на проекте, поскольку один переехал в приобретенную квартиру. Это мнение подхватили и некоторые украинские СМИ.

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В заметке, которая вызвала резонанс в сети, Никита Добрынин признался, что начинает жизнь с чистого листа. Именно эти слова, вероятно, натолкнули на мысль, что герой "Холостяка" не продлил отношения ни с одной из девушек.

"Очередной важный этап моей жизни. День начался с бардака, коробок, погрузки и перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, стол, стулья, лампы... Главное, что кровать уже нашел! А так – пустота пространства и куча идей для наполнения", – признался Никита Добрынин.

 

Реакция телеведущего на обвинения

На следующий день после публикации сообщения Никита Добрынин проснулся еще популярнее. Многие украинские СМИ написали, "Холостяк" намекнул на результат романтического шоу. По словам журналистов телеведущий стал очередным героем проекта, который не продолжил отношений с девушкой, которую встретил на шоу. На такие слова Никита Добрынин отреагировал в Instagram-Stories.

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Забавно просыпаться утром, сразу приходят ссылки с информационных ресурсов. Все пишут: "Ну вот, Никита – очередной участник шоу "Холостяк", который никого не встретил на проекте. Один переехал в новую квартиру". Друзья, не переживайте, у меня все очень хорошо. У вас нет причин для волнений. Придет время и вы сами все увидите,
– рассказал Никита Добрынин.

Кроме этого, он опубликовал философскую фразу, в которой заявил, что каждого человека в своей жизни нужно заслужить. Такими признаниями Никита Добрынин смутил поклонников, которые теперь не знают, чего ждать от шоу "Холостяк 9 сезон". Проект стартовал в Международный женский день, и пока на телевидении показали всего 4 выпуска.


Публикация Никиты Добрынина / Instagram / @nikitadobrynin

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
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