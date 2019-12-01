Все слышал, но не видел, – Влад Яма рассказал о рождении сына

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Влад Яма рассказал о рождении сына / Instagram / @christina.maslova

Украинский хореограф Влад Яма охотно рассказывает поклонникам о своей карьере и шоу "Танцы со звездами 2019". Однако частная жизнь часто остается в секрете. На днях Влад Яма сделал исключение и рассказал журналистам о рождении единственного сына.

Хореограф стал приглашенной звездой на телешоу "Кто сверху?" Именно во время съемки Влад Яма рассказал участникам развлекательного проекта, как поддерживал жену во время родов. Однако в кульминационный момент покинул палату.

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Что известно о браке Влада Ямы?
С Лилианой Влад Яма познакомился во время отдыха в клубе. В первый день, когда хореограф увидел украинскую красавицу, не решился подойти к ней. Однако уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану, поэтому решил, что это судьба. Влюбленные решили пожениться в 2015 году. С тех пор пара демонстрирует теплую семейную идиллию, а дома воспитывает общего сына Леона.

По словам танцовщика, решение о присутствии на родах он принял совместно с женой Лилианой. Влад Яма добавил, что мог упасть в обморок, потому поддерживал любимую на начальных этапах рождения сына.

Мы сразу согласились, что это будет плохо, я выключусь. Поэтому был до последнего, и только через 15 минут вышел. Все слышал, но не видел,
– поделился Влад Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

На такие воспоминания хореографа вдохновил вопрос во время шоу. Женская команда поинтересовалась, сколько процентов рожениц считают, что мужчины должны быть с ними при рождении ребенка. Поэтому Влад Яма рассказал свою историю о появлении первенца, а вот Сергей Притула признался, что для него быть рядом с любимой в такой момент было важно.

"У меня двое детей, и я дважды присутствовал. Среди моих знакомых тоже много мужчин, которые разделяют мое мнение. Правда, я не готов расписываться за всех в Украине", – рассказал Сергей Притула.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные дети Звездные мамы
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