Все стало еще хуже, – Ким Кардашян откровенно рассказала о борьбе с псориазом

Часто знаменитости пытаются идеализировать свою жизнь, скрывая невзгоды, болезни и другие негативные события. Однако американская звезда Ким Кардашян неоднократно откровенно рассказывала своим фанатам о том, что болеет псориазом. На днях 38-летняя знаменитость рассказала подробности борьбы с недугом и об изменениях, которые она замечает.

В начале лета Ким Кардашян сняла откровенное видео, на котором подробно показывает, как ей удается скрывать псориаз. После этого она неоднократно рассказывала о деталях заболевания и как борется с ним ежедневно. Последнее эссе Ким Кардашян на тему псориаза было на сайте ее старшей сестры Кортни.

Читайте также: Ким Кардашян заявила, что может иметь две неизлечимых болезни

В тексте Insta-дива рассказала о моменте, когда она узнала, что имеет заболевание кожи, а также, какие последствия несет за собой диагноз.

Я – единственный ребенок в семье, которому мама передала эту болезнь в наследство. Мне было 25 лет, когда у меня впервые произошла вспышка псориаза. Тогда у меня была обычная простуда, которая спровоцировала появление этого аутоиммунного заболевания. Тогда пятна щедро покрыли мои живот и ноги,

– рассказала Ким о том, как в ее жизни появился псориаз.

По словам звезды шоу "Семейство Кадрашян", она сразу же обратилась к специалисту. К счастью, дерматолог жил по соседству, поэтому ей не пришлось долго ждать приема. Ему удалось прервать развитие болезни, но через 5 лет она опять вернулась.



Скриншот из Insta-Stories Ким Кардашян, звезда демонстрирует проявления псориаза

Ким Кардашян заявила, что не сразу поняла, что в ее жизни снова появился псориаз, потому что тогда на ней было платье с блестками, которое, по ее мнению, могло вызвать зуд.

Тогда я подумала, что это просто реакция моей кожи на ткань, из которой было сделано платье. Однако это оказалось не так. Мама увидела пятна на моем теле и сказала, что это точно псориаз. Тогда и началась моя жизнь с этой болезнью,

– вспомнила 38-летняя звезда.

Также она откровенно призналась, что в начале очень стеснялась своей болезни и пыталась скрывать ее. Однако в какой-то момент поняла, что невозможно и нет смысла замалчивать о том, что есть в ее жизни каждый день. Тем более, по словам Ким Кардашян, с начала 2019 года болезнь обострилась. "В начале этого года все стало еще хуже. Пятна покрыли мое лицо и большую часть тела. Однако после стольких лет я действительно научилась с этим жить", – заявила бизнесвумен.