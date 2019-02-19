Все так, как он хотел: Карла Лагерфельда кремировали неподалеку от Парижа

Знаменитый немецкий и французский кутюрье был кремирован в небольшом городе Нантер, что вблизи Парижа. Как ранее сообщалось, Карл Лагерфельд несколько раз подчеркивал, что не хочет больших похорон, поэтому все произошло согласно его последней воле.

Пышная церемония прощания с Карлом Лагерфельдом, которую могли бы посетить знаменитости, носившие его одежду, так и не произошла. Ранее было отмечено, что еще при жизни креативный директор модного дома Chanel заявлял о желании быть кремированным, поэтому, как сообщает The Daily Mail, близкие Карла Лагерфельда выполнили его последнюю волю.

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Кремация знаменитого модельера состоялась 22 февраля в городе Нантер, расположенного неподалеку от Парижа. На церемонию сжигания пришли Виржини Виар, которая в течение 30 лет была "правой рукой" кутюрье, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, принцесса Монако Каролина и другие знаменитости из его близкого круга.

Что следует знать о смерти Карла Лагерфельда?Немецкий и французский модельер ушел из жизни утром 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. 22 января 2019 года впервые в истории сотрудничества с модным домом Chanel кутюрье не вышел поклониться после показа. Представители бренда подтвердили, что Карл Лагерфельд чувствовал себя усталым, однако, как оказалось позже, он страдал от рака поджелудочной железы. После его смерти стало известно, что он вписал в завещание свою кошку Шупетт и пожелал, чтобы после ее смерти, ее прах развеяли рядом с ним.