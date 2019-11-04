"Все только вместе": Настя Каменских показала нежное фото с Потапом в бассейне

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Популярные украинское супруги – Настя Каменских и Потап – завораживают поклонников в сети яркими снимками со своего мексиканского путешествия.

Новые снимки из Мексики Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото певица позирует с любимым в бассейне, где Потап с закрытыми глазами нежно обнимает свою жену-"суперзвезду".

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Классно, когда все только вместе. Классно, когда все получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одна любовь на двоих,
– добавила в подписи NK.

Ранее Каменских призналась, что даже на отдыхе влюбленные стараются заниматься спортом. Именно певица приучила Потапа к этому.

"Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и потом Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – "А я тоже так хочу", – призналась певица в интервью программе "Жизнь известных людей" .

=Настя Каменських і Потап
Настя Каменских и Потап / Instagram / @kamenskux 

 

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Потап Потап и Настя Настя Каменских
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