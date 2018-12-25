Все в сборе: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдыхают с семьей на Карибском море

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Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс / Instagram/ @catherinezetajones

Знаменитая британская актриса в разгар рождественских праздников сплотила семью и организовала поездку на Карибское море. Ее муж Майкл Дуглас и их дети Дилан и Кэрис весело проводят зимний уикенд, публикуя теплые фотографии.

Если Мадонна поделилась семейным фото с уютного отдыха со своими детьми дома, то Кэтрин Зета-Джонс решила провести рождественские каникулы в теплом месте. Актриса вместе мужем Майклом, 18-летним сыном Диланом и 17-летней дочерью Кэрис отправилась в Центральную Америку, на остров Роатан.

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Теплые снимки 49-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На фото присутствуют все ее близкие, от имени которых она пожелала поклонникам много любви.

Шлю от всех нас лучи любви вам и вашим близким,
– прокомментировала фото Кэтрин.

 

На снимке они все стоят в одном ряду, нежно обнимая друг друга и счастливо улыбаясь. Также британская актриса, которая неоднократно снималась в Голливуде, поделилась трогательным видео, на котором она едет в машине, а тем временем на ее плече сидит маленькая обезьянка. К слову, ее сын Дилан тоже сделал фото с милым жителем острова Роатан.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dylan Douglas (@dylan__douglas)

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Великобритания
Источник: 24 канал
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