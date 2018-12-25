Все в сборе: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдыхают с семьей на Карибском море

Знаменитая британская актриса в разгар рождественских праздников сплотила семью и организовала поездку на Карибское море. Ее муж Майкл Дуглас и их дети Дилан и Кэрис весело проводят зимний уикенд, публикуя теплые фотографии.

Если Мадонна поделилась семейным фото с уютного отдыха со своими детьми дома, то Кэтрин Зета-Джонс решила провести рождественские каникулы в теплом месте. Актриса вместе мужем Майклом, 18-летним сыном Диланом и 17-летней дочерью Кэрис отправилась в Центральную Америку, на остров Роатан.

Читайте также: Как знаменитости провели вечер перед Рождеством: трогательные фото и видео

Теплые снимки 49-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На фото присутствуют все ее близкие, от имени которых она пожелала поклонникам много любви.

Шлю от всех нас лучи любви вам и вашим близким,

– прокомментировала фото Кэтрин.

На снимке они все стоят в одном ряду, нежно обнимая друг друга и счастливо улыбаясь. Также британская актриса, которая неоднократно снималась в Голливуде, поделилась трогательным видео, на котором она едет в машине, а тем временем на ее плече сидит маленькая обезьянка. К слову, ее сын Дилан тоже сделал фото с милым жителем острова Роатан.