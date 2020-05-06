Всегда любила Украину, – российская телеведущая Варнава высказалась о запрете въезда в страну

Российская телеведущая Екатерина Варнава высказалась о запрете въезда в Украину. Звезда до сих пор не понимает, почему попала в так называемый "черный список". Также она отметила, что ее заставляли не ездить в Украину, когда начался Майдан и война, но вопреки всему она поехала, поскольку безумно любила эту страну.

Об этом Екатерина Варнава рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак.

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Звезда отметила, что всегда обожала Киев, а также даже планировала купить там квартиру. Она добавила, что во Львове живут ее родственники, а в Одессе она выступала на многих мероприятиях.

"Всегда напрямую была связана с Украиной", – подчеркнула Варнава.

Сейчас известно, что "Новый канал" подал иск в суд на СБУ и Министерство культуры с требованием отменить запрет въезда в Украину российской телеведущей.

Екатерина Варнава и до сих пор не понимает, почему Служба безопасности Украины внесла ее в "черный список".

Во-первых, меня не было на Крымском фестивале. Во-вторых, у нас были гастроли по черноморскому побережью распланированы за год. Закон был принят задним числом. Мы туда съездили, а через месяц приняли закон. И мы не могли предвидеть, что после этого он будет принят,

– объяснила телеведущая.

Кроме того, артистка отметила, что больше она не ездила на оккупированный полуостров, и сейчас бы тоже не поехала.

"Каким-то образом я оказалась врагом народа. Я – человек, представляющий опасность для национальной безопасности", – прокомментировала Варнава.



Интервью с Екатериной Варнавой / Скриншот из видео

Что известно о Екатерине Варнаве?

С 2014 до 2017 года Екатерина Варнава была соведущей шоу "Кто сверху?" на"Новом канале".



Она также является участницей российского шоу "Comedy Woman", вместе с которым посещала Крым в 2016 году. После этого СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину на 5 лет. Именно это привело к прекращению сотрудничества "Нового канала" и российской звезды. Еще через два года Министерство культуры внесло в ее в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.