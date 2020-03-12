Всемирно известные Coldplay сняли клип в Киеве: впечатляющее видео

Британская рок-группа Coldplay представила новую видеоработу на песню Trouble In Town с альбома Everyday Life. Клип был снят в Киеве в декабре 2019 года.

Над видео работала украинская Radioactive Film, известная сотрудничеством со многими мировыми звездами, например twenty one pilots, FKA twigs, Carnage & Steve Aoki. Сняла работу ирландская режиссер Айофе МакАрдл.

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В интервью изданию the Village Ukraine представители компании Radioactive Film рассказали, что клип снимали на Ленинской кузнице и по всему Киеву.

В частности, в видео заметно жилой квартал Chicago Central House, расположенный возле станции метро "Олимпийский", а также – Дом одежды на Львовской площади.



Дом одежды на Львовской площади / Скриншот с видео

Также в клипе можно узнать автомобиль, из которого продают шаурму, МАФы с панини и киевские аптеки. Кроме этого, на кадрах из супермаркета заметны украинские продукты.



Украинские продукты в клипе Coldplay / Скриншот с видео

В клипе прослеживается современная трактовка антиутопии Джорджа Оруэлла "Колхоз животных". Герои видео – животные, которые выглядят и ведут себя как обычные люди.

Coldplay – Trouble In Town: смотреть онлайн

Добавим, что в 2016 году Coldpaly презентовали клип на песню UP&UP, спецэффекты для которого создала украинская команда GloriaFX из Днепра, а продакшном занималась киевская компания Radioaktive Film.

Coldplay – UP&UP: смотреть онлайн