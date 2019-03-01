Всемирно известный абстракционист проведет открытую авторскую экскурсию в Киеве

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Произведения Петра Лебединца – это что-то впечатляющее!
Произведения Петра Лебединца – это что-то впечатляющее!

2 марта в 13:00 в арт-пространстве ЦУМ состоится авторская экскурсия известного украинского художника Петра Лебединца "Иллюзия".

Автор лично расскажет о концепции создания 15-ти масштабных полотен, над которыми он работал в 2012-2019 годах. Вход на эксклюзивную событие для всех желающих – свободный.

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В ходе экскурсии именитый художник расскажет публике о собственной теории цвета, которая стала основой построения виртуальной иллюзии и помогла автору достичь художественной гармонии. А также поделится со зрителями планами о будущих проектах.

Экскурсия с автором такого масштаба – большая редкость в мировой практике. Думаю, украинские поклонники абстракционизма воспользуются уникальным шансом пообщаться с живым классиком и трендсеттером популярного направления искусства. Фонд всегда старается не просто показать работы авторов, но и добавить образовательный элемент в проекты – устроить Artist Talk, организовать авторскую экскурсию. В будущем мы намерены открывать новые форматы общения художников и украинской публики, – отмечает организатор мероприятия директор Sky Art Foundation Юлия Островская.


Петр Лебединец

Кто такой Петр Лебединец?Художник родился в 1956 году. В 1984-м окончил Киевский государственный художественный институт. С 1990 года – член Национального союза художников Украины. Работы автора являются частью коллекций мировых музеев и галерей, включая Национальный художественный музей Украины, Киевский музей русского искусства, Запорожский художественный музей, Украинский музей Нью-Йорка, Венский музей истории искусств, Российско-американский фонд (Нью-Йорк), Постоянное представительство Украины при ООН, Мэрию Бруклина, Министерство культуры Украины, галерею Inter Art Gallery Reich (Кельн), галерею Anixis (Баден), галерею Martinez (Канны) и десятки других музеев и галерей. На счету Петра Лебединца более 50-ти персональных проектов, а также участие в более 100 групповых выставках.

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Теги: Новости Украины Выставка Анонс Новости Киева LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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