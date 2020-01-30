День рождения Всеволода Нестайко: что известно о классике детской литературы

В четверг, 30 января, исполняется 90 лет со дня рождения основоположника украинской детской литературы Всеволода Нестайко. Что известно о его жизни и творчестве – читайте дальше.

Родился Всеволод Нестайко 30 января 1930 года в Бердичеве, что на Житомирщине. Когда мальчику было всего три года, вместе с другими сечевыми стрельцами погиб его отец. В страшном 1933 году семья, спасаясь от голода, переехала к родственникам в Киев. Мать Всеволода Нестайко была учительницей, и квартира находилась в помещении той школы, где она учительствовала.

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Когда началась Отечественная война, Всеволоду было 11 лет. Со своей мамой он провел два страшных года в киевской оккупации. Мама организовала в своей комнате подпольное обучение, чтобы ученики не забыли приобретенных ранее знаний. Эти уроки помогли принять Всеволода сразу в шестой класс.

В детстве парень увлекался творчеством Николая Трублаини, Марка Твена, Джека Лондона, Жюля Верна, Антона Чехова и Бориса Житкова. Окончив десять классов, в 1947 году будущий писатель поступил на славянское отделение филологического факультета Киевского университета.

Работал в редакциях журналов "Днепр", "Барвинок", издательствах "Молодь". С 1956 по 1987 год возглавлял редакцию в издательстве "Веселка".



Всеволод Нестайко

В 2004 году Нестайко вместе с поэтом Иваном Малковичем публикуют новую авторскую редакцию книги "Тореадоры из Васюковки". Сочинение избавили от непонятных деталей для современного и будущего читателя, в частности, появились и новые эпизоды.



Нестайко и Малкович на презентации обновленных "Тореадоров из Васюковки"

В начале 2000 года, Нестайко печатает в "Барвинке" свою новую повесть-сказку "Кузнецы Счастья, или Новогодний детектив". Ведет программу на национальном радио Украины "Радиобайка Всеволода Нестайко".

Рассказы и повести Всеволода Нестайко

"Шурка и Шурко" (1956)

"Это было в Киеве" (1957)

"В Стране Солнечных Зайчиков" (1959)"

"Приключения Робинзона Кукурузо" (1964)

"Тайна трех неизвестных" (1970)

"Приключения Грицка Половинки" (1978)

"Приключения журавлика" (1979)

"Чудеса в Гарбузянах" (1984)

"Пятерка с хвостиком" (1985)

"Сундучок с секретом" (1987)

"Робинзон Кукурузо" (1970)

"Витька Магеллан" (1975)

"Пересадка сердца" (1983)

Награды фильмов, которые сняты по мотивам произведений Всеволода Нестайко

"Тореадоры из Васюковки" (одноименный телефильм 1968 года по этому произведению получил "Гран-при" на Международном кинофестивале в Мюнхене и в 1969 году – главную премию на Международном кинофестивале в Алегзандрии Австралия)

"Единица с обманом" (одноименный фильм по этому произведению получил в 1984 году премию на Всесоюзном кинофестивале в Киеве и в 1985 году на Международном кинофестивале в Габрово)

"Необыкновенные приключения в лесной школе" (премия им. Леси Украинки, 1982)

Специальный приз на кинофестивале в Габровом (Болгария, 1985)

В 1979 году решением Международного совета по детской и юношеской литературе трилогия "Тореадоры из Васюковки" внесена в Особый почетный список Г. Х. Андерсена как одно из величайших произведений современной детской литературы

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Книги Всеволода Нестайка

Социальный опрос, проведенный в 1990-х годах, показало, что сказки и рассказы Всеволода Нестайки были на то время самыми популярными среди читателей. Его книги и сегодня читают дети и взрослые из разных стран мира. Его произведения переведены на 20 языков, среди них арабский и бенгали.

Последнее его произведение "Новые приключения Коси Вуханя и Колька Колючки" вышел из-под пера в 2009 году. В том же году сказка Нестайко "Удивительные приключения в лесной школе" стала одной из самых популярных в Украине. Умер Всеволод Нестайко 16 августа 2014 в Киеве, где жил и работал последние годы.