Вся в белом: Мелания Трамп зажгла огни на главной рождественской елке в США – фото

В среду, 28 ноября, в Вашингтоне на Национальной аллее возле Белого дома установили главную рождественскую елку страны. Торжественную церемонию зажжения огней традиционно посетил президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.

Супруги пожелали счастливого Рождества и Нового года, после чего зажглись огни на главной елке США. Как известно, первую рождественскую елку на Национальной аллее установил президент Калвин Кулидж еще в 1923 году.

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Для выхода Мелания Трамп подготовила белоснежное одеяние: теплое пальто от Max Mara, свитер и перчатки. Свой образ первая леди дополнила высокими ботфортами на каблуках пастельного цвета.



Мелания Трамп / Getty Images



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

Смотрите видео, как в США зажгли огни на главной рождественской елке: