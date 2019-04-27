Вся в черном: Елизавета II удивила необычным образом

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Елизавета II
Елизавета II / Instagram / @famiglie__reali

Обычно королева Великобритании очаровывает своими стильными яркими нарядами. Она любит розовые, голубые и желтые пальто. Однако на днях Елизавета II появилась на публике в непривычном для нее образе, в который раз доведя Ее Величеству подходит любой цвет.

Несколько дней назад королева Елизавета II отметила свое 93-летие и в очередной раз доказала своим фанатам, что стилю у нее можно только поучиться. Ее день рождения выпал в один день с католической Пасхой, поэтому для двойного праздника она выбрала яркий образ, которым очаровала фанатов. Однако на днях Елизавете II пришлось примерить черный наряд.

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Как известно, согласно с королевскими правилами, члены правящей семьи имеют право носить черные платья или костюмы только на траурные события, однако когда принцесса Диана осмелилась нарушить это правило. А теперь жена ее сына, Меган Маркл, также делает исключение и выбирает наряды темного цвета для светских событий.

Несмотря на это Елизавета II неукоснительно придерживается древних законов. Так, черный наряд она надела на похороны близкой подруги Жани, графини Карнавон. Белые лацканы на пальто слегка оживили образ монарха. Несмотря на то, что королеву необычно видеть в наряде таких цветов, кое-что в ее образе осталось неизменным-например шляпка в тон, брошь на плечи и перчатки на руках.

Єлизавета ІІ
Елизавета ІІ / Instagram / @famiglie__reali

Єлизавета ІІ
Елизавета ІІ / Instagram / @famiglie__reali

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
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