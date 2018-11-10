Вся в латексе: Деми Роуз надела провокационное платье – сексуальные фото

23-летняя британская модель похвасталась пышными формами в платье из латекса. Деми Роуз сторонница сексуальных нарядов, поэтому часто делится откровенными снимками в сети.

Деми Роуз знает, как "разогреть" публику. Поэтому новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Дженнифер Лопес продемонстрировала пикантный наряд от украинского дизайнера: эффектные фото

На фотографии Деми стоит у стены в коротком розовом платье из латекса. Откровенное декольте обтягивающего платья удачно подчеркнуло пышные формы и тонкую талию британки. Она подобрала волосы вверх руками и со взглядом милой соблазнительницы смотрела прямо в камеру.

Ранее Деми Роуз опубликовала в своем профиле фото, на которых она выглядела еще более смелой. Например, в провокационном наряде, верх которого состоял только из бюстгальтера и ремешков на талии.