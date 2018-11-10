Вся в латексе: Деми Роуз надела провокационное платье – сексуальные фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / www.instagram.com/demirosemawby

23-летняя британская модель похвасталась пышными формами в платье из латекса. Деми Роуз сторонница сексуальных нарядов, поэтому часто делится откровенными снимками в сети.

Деми Роуз знает, как "разогреть" публику. Поэтому новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии Деми стоит у стены в коротком розовом платье из латекса. Откровенное декольте обтягивающего платья удачно подчеркнуло пышные формы и тонкую талию британки. Она подобрала волосы вверх руками и со взглядом милой соблазнительницы смотрела прямо в камеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Ранее Деми Роуз опубликовала в своем профиле фото, на которых она выглядела еще более смелой. Например, в провокационном наряде, верх которого состоял только из бюстгальтера и ремешков на талии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

Теги: Эротика LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
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