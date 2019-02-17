Вся в змеином: Ким Кардашян показала соблазнительный образ

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @makeupbymario

Одна из известнейших американок, звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит надевать трендовые и эпатажные вещи, которые подчеркивают ее соблазнительные формы.

Фото нового образа Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Кардашян превратилась в женщину-змею, ведь повсюду в наряде применила трендовый питоновый принт. Кроме того, для выхода звезда решила не надевать белье под полупрозрачный боди. Из-за этого не все поклонники в восторге от такого аутфита, называют его слишком откровенным.

Свой образ Ким дополнила высоким хвостом из пышных волос и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Ким Кардашян Эротика
Источник: LifeStyle 24
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