Вся в змеином: Ким Кардашян показала соблазнительный образ

Одна из известнейших американок, звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит надевать трендовые и эпатажные вещи, которые подчеркивают ее соблазнительные формы.

Фото нового образа Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Кардашян превратилась в женщину-змею, ведь повсюду в наряде применила трендовый питоновый принт. Кроме того, для выхода звезда решила не надевать белье под полупрозрачный боди. Из-за этого не все поклонники в восторге от такого аутфита, называют его слишком откровенным.

Свой образ Ким дополнила высоким хвостом из пышных волос и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian