Вскоре в фильмах Marvel появится первый супергерой-трансгендер

Киновселенная Marvel уже вскоре может пополниться супергероем-трансгендером. Ранее в студии сообщили, что в новом фильме от Marvel появится супергерой-гей.

Пока точно не известно в каком фильме появится супергерой-трансгендер, однако в июле 2019 года Geeks WorldWide предположил, что Marvel ищет женщину-трансгендера для кинопроекта, который будут снимать в 2020 году. Это подтвердил и глава Marvel Studios Кевин Фейдж в Нью-Йоркской киноакадемии, сообщили в BBC.

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Можно предположить, что актриса-трансгендер может сыграть персонажа Сэру, которая по сюжету комиксов относится к небольшой группе ангелов без крыльев мужского пола. Они называют себя анахоретами, которые жили под замком Десятого Королевства. Сэра была единственным персонажем из анахоретов, который выглядел как женщина. В конце концов, она считается единственным важным персонажем-трансгендером в комиксах Marvel.



Персонаж Сэра из комиксов Marvel

Известно, что следующий фильм про мир Тора "Любовь и гром" должен выйти на экраны в 2021 году. К слову, четвертая часть истории о Боге грома должен начаться с того, что еще один персонаж заявит о своей бисексуальности. Актриса Тесса Томпсон, играющая роль Валькирии, первым делом будет искать себе партнершу. По сюжету, она стала новым королем Асгарда.

Как новому королю, ей нужно найти свою королеву,

– заявила Тесса Томпсон.

В Marvel также сообщили, что у "Вечных" появится первый глухой супергерой. Ранее Кевин Фейдж заметил, что Marvel хочет, чтобы фильмы изображали аудиторию, и каждый ее представитель видел себя изображенным на экране.

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