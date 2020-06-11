Британская киноактриса Эмма Уотсон всегда выступила в поддержку ЛГБТ-сообществ и женщин, а теперь решила поддержать трансгендерных людей. Все потому, что слова писательницы Джоан Роулинг имели неоднозначный контекст в одном из ее "твиттов".

На прошлой неделе Джоан Роулинг оскандалилась твиттер-сообщением, в котором неоднозначно прокомментировала возможность исключительно женщин иметь месячные. Немало фанатов возмутились, ведь мужчины, сменившие пол на женский, также могут их иметь. В поддержку ЛГБТ-представителей вышел Дэниэл Рэдклифф – главный герой фильме о Гарри Поттере, которые были сняты на основе книг Джоан Роулинг.

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Теперь еще одна главная героиня фильмов – "Гермиона Грейнджер", то есть Эмма Уотсон, отреагировала на скандал в своем Твиттере. Она не обратилась к писательнице, но было понятно, что ее публикация касается заявления Роулинг.

Трансгендерные люди – те, кем они себя считают. Они заслуживают того, чтобы жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным сомнениям или утверждениями, что они не те, кем себя считают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные фолловеры знали, что я, а также многие другие по всему миру видят их, уважают и любят их такими, какие они есть,

– написала 30-летняя актриса.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Добавим, что днем ранее Джоан Роулинг хотела реабилитировать себя в глазах фанатов и призналась, что чувствует солидарность с трансженщинами, которые разозлились на нее, ведь она сама неоднократно страдала от проявлений насилия. По ее словам, она пережила сексуальное насилие в 20 лет и домашнее насилие – в первом браке.