Не менее престижная и известная кинопремия BAFTA состоится не в феврале 2021 года, а в апреле. Такое же решение приняла Академия киноискусств, изменив дату проведения Оскара-2021.

Несмотря на то, что у кинопремий Оскар и BAFTA осталось больше чем полгода, организаторы уже продумывают шаги вперед, чтобы пандемия коронавируса не стала преградой для проведения метоприятий. Церемония вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) должна была бы состояться 14 февраля 2021 года, а официально перенесли ее на 11 апреля 2021 года. Об этом сообщили в издании Variety со ссылкой на заявление кинопремии.

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Стоит добавить, что решение Британской киноакадемии о переносе события состоялось сразу после решения Американской академии кинематографических искусств и наук перенести церемонию вручения премии Оскар с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Про все остальные детали кинонаграды организаторы обещают рассказать в течение года.

Отметим, что вручение премий BAFTA традиционно проходит в несколько недель раньше, чем церемония вручения премий Оскар. Награды BAFTA расценивают как ориентир для определения возможных победителей премии Оскар, поэтому киноманы всегда могут предположить, кто получит заветную статуэтку в Лос-Анджелесе.