В Голливуде не прекращают удивлять решениями, связанными с масштабными протестами против расизма в США. Так, представители сериала "Студия 30" (30 Rock) заявили, что 4 эпизода ленты вскоре исчезнут со всех стримингових платформ.

Решение канала NBC

Произойдет это уже к концу июня 2020 года, сообщает Vulture. Причиной такого решения стал блекфейс – грим, который использовали комики для карикатурного изображения темнокожего человека. Эти кадры возмутили людей, которые засыпали телеканал NBC и создателей сериала "Студия 30" гневными комментариями. После волны хейта в Голливуде приняли решение снять с показа 4 эпизода успешного телепроекта.

Интересно "Унесенные ветром" вернули на HBO Max: что изменили в культовом фильме

По словам актрисы и продюсера Тины Фей пользователи стримингових платформ Hulu и Amazon Prime больше не смогут просматривать несколько серий "Студия 30". В частности, в 3 сезоне удалят эпизод Believe in the Stars, у 5 – Christmas Attack Zone и Live Show, а в 6 – Live From Studio H. В каждой из этих серий есть сцены с блекфейсом.

"Мы считаем, что эпизоды с участием актеров, которые меняют расу, лучше вывести из обращения. Прошу прощения за боль, которую они причинили. Я благодарю NBCUniversal за выполнение этой просьбы", – рассказала Тина Фей.

Что известно о сериале "Студия 30"

Это комедийный проект, который транслировали на американских телеканалах с 2006 по 2013 год. По сюжету, команда сценаристов популярного шоу "The Girlie Show"получает нового руководителя – Джека Донаги. И с тех пор они переживут не один курьезный инцидент, ведь босс взял на работу сумасшедшего комика Трейси Джордана. В офисе начинается настоящий хаос: сценаристы объединяются против своего руководителя и готовы на все, чтобы вернуть привычные тихие будни.

Смотрите трейлер к сериалу "Студия 30": видео

Что произошло с фильмом "Унесенные ветром"

Ранее мир всколыхнула новость об изменениях в культовой ленте "Унесенные ветром". На волне протестов в США, спровоцированных убийством чернокожего мужчины Джеймса Флойда, в ленте увидели сцены расизма. Речь идет об общении и обращении с няней Скарлетт О'Хары – Мамми.

Представители HBO Max сразу отреагировали на скандал. Они сняли с показа "Унесенные ветром" и вернули фильм с объяснениями эксперта о расизме в США.