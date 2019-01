Вслед за "Богемской рапсодией": в Голливуде снимут фильм о The Beatles

Новозеландский режиссер Питер Джексон, известный работой над трилогиями "Властелин колец" и "Хоббит", снимет документальный фильм о процессе записи последнего альбома легендарной британской группы The Beatles. Речь идет о пластинке Let it be, которой в 2019 году исполняется 50 лет.

В будущем фильме Джексона должны появиться кадры, которые записали для телевизионного документального фильма еще в 1969 году. Тогда лента так и не вышла на экраны. По одной из версий – из-за того, что в ней присутствуют сцены, во время которых музыканты конфликтуют между собой, рассказали в BBC. Читайте также: Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос Однако, материалы 1969 года стали основой для фильма "Let It Be", который вышел после распада группы годом позже.

Кадры из фильма "Let It Be" В своей ленте новозеландский режиссер использует 55 часов архивных записей. "Я не музыкальный эксперт, но The Beatles – единственная музыка, которую я люблю", – сказал он ранее.

The Beatles в студии звукозаписи в 1969 году Интересно то, что сразу после премьеры ленты Джексона на экраны выйдет и восстановленная версия оригинальной ленты, которая всегда вызывала интерес у поклонников группы. Информации о названии фильма и дате его премьеры пока нет. Это словно машина времени, которая перенесет нас назад, в 1969 год. Мы имеем возможность оказаться в студии и наблюдать за четырьмя товарищами, которые вместе создают невероятную музыку,

– отметил Питер Джексон. Отметим, что это – не первый документальный проект режиссера. В 2018 году вышла его лента "Они не состарятся" о Первой мировой войне.