Вслед за "Богемской рапсодией": в Голливуде снимут фильм о The Beatles

16 Читати новину українською
Легендарное фото рок-группы
Легендарное фото рок-группы / biography.com

Новозеландский режиссер Питер Джексон, известный работой над трилогиями "Властелин колец" и "Хоббит", снимет документальный фильм о процессе записи последнего альбома легендарной британской группы The Beatles. Речь идет о пластинке Let it be, которой в 2019 году исполняется 50 лет.

В будущем фильме Джексона должны появиться кадры, которые записали для телевизионного документального фильма еще в 1969 году. Тогда лента так и не вышла на экраны. По одной из версий – из-за того, что в ней присутствуют сцены, во время которых музыканты конфликтуют между собой, рассказали в BBC.

Читайте также: Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос

Однако, материалы 1969 года стали основой для фильма "Let It Be", который вышел после распада группы годом позже.

The Beatles
Кадры из фильма "Let It Be"

В своей ленте новозеландский режиссер использует 55 часов архивных записей.

"Я не музыкальный эксперт, но The Beatles – единственная музыка, которую я люблю", – сказал он ранее.

The Beatles
The Beatles в студии звукозаписи в 1969 году

Интересно то, что сразу после премьеры ленты Джексона на экраны выйдет и восстановленная версия оригинальной ленты, которая всегда вызывала интерес у поклонников группы.

Информации о названии фильма и дате его премьеры пока нет.

Это словно машина времени, которая перенесет нас назад, в 1969 год. Мы имеем возможность оказаться в студии и наблюдать за четырьмя товарищами, которые вместе создают невероятную музыку,
– отметил Питер Джексон.

Отметим, что это – не первый документальный проект режиссера. В 2018 году вышла его лента "Они не состарятся" о Первой мировой войне.

Теги: LifeStyle Кино Beatles Музыка
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
79
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
168
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 421
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25891
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 414
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 315
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук