Вслед за Дженнифер Лопес: модель Ратаковски загремела в суд из-за фото в инстаграме

Фотограф Роберт Нил подал в суд на американскую модель Ратаковски и требует от нее 150 тысяч долларов. Причиной иска стала публикация фотографии художника без его разрешения в социальной сети Instagram.

Судебный иск на Ратаковски со ссылкой на нарушение автороского права поступил в Южный округ Нью-Йорка. Он требует 150 тысяч долларов компенсации за публикацию фотографии собственного авторства, поскольку она была обнародована в интернете без разрешения мужа. Об этом сообщается на EOnline.

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Добавим, что кроме штрафа Эмили, в случае согласования суда, будет вынуждена отдать ему всю прибыль, вырученную из этой публикации. По словам Нила, снимок был опубликован в инстаграм-сторис Ратаковски и пока недоступен для просмотра поклонникам.

Что интересно, в скандал с фотографом Робертом Нилом ранее уже попадала Джиджи Хадид, которая тоже поделилась в инстаграм-сторис изображением экс-бойфренда Зейна Малика, сделанным фотографом. Мужчина также требовал за нарушение авторских прав 150 тысяч долларов. Пока неизвестно, чем закончилась эта ситуация.

Стоит напомнить, что скандал вокруг публикации фотографий в социальных сетях набирает обороты, ведь в начале октября на поп-диву Дженнифер Лопес подало в суд агентство Splash News and Picture. Истцы отмечали, что 50-летняя артистка использовала фото агентства без их разрешения и разместила в инстаграме. На ней была изображена она и ее возлюбленный Алекс Родригес. Представители компании также требуют у звезды 150 тысяч долларов за нарушение авторского права.