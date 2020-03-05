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Вслед за Gucci: Ralph Lauren отменил апрельский показ из-за коронавируса

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Элитный бренд одежды Ralph Lauren решил отменить показ коллекции осень-зима 2020, который должен был состояться в апреле 2020 года в Нью-Йорке. На такое решение представители бренда пошли из-за вспышки коронавируса в мире, в частности в США.

4 марта стало известно, что другой люксовый бренд одежды Gucci отменил свой показ Cruise 2021, который должен был состояться в мае в Сан-Франциско, США. Вслед за ним на такой шаг пошел и Ralph Lauren, передает издание WWD.

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Из-за неопределенной ситуации, что происходит в связи с распространением коронавируса во всём мире, мы решили отменить показ коллекции осень-зима 2020 года в качестве меры пресечения и из уважения к нашим командам, партнерам и покупателям. Наше основное внимание сосредоточено на их здоровье и безопасности,
– сообщили в компании.

Стоит добавить, что бренд Prada тоже отказался от круизного показа в Токио, Япония.

Напомним, что в последние дни из-за эпидемии смертельного китайского вируса в Сеуле и Токио отменили недели моды, а Шанхайскую неделю моды перевели в онлайн-формат. В том числе и бренд Armani представил свою новую коллекцию в Милане в пустом зале.

В целом количество больных коронавирусом Covid-19 в мире составляет 95 500, из них выздоровели – 53,6 тысячи. В Украине пока зафиксирован лишь один больной пациент из Черновцов. Еще 6 находятся под подозрением заболевания – их пока госпитализировали в инфекционное отделение.


Мифы и правда о коронавирусе Covid-19 / Инфографика – 24 Канал

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости США Ralph Lauren Мода Стиль и мода
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