Вслед за Ким Кардашян: Cardi B в эпатажном комбинезоне подчеркнула пышные формы

Знаменитая звезда социальных сетей и популярная певица Cardi B (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) впервые спела свои хиты в столице Азербайджана в рамках Гран-при Формулы 1 SOCAR в Crystall Hall.

Для выступления певица выбрала обтягивающий блестяще-розовый комбинезон, который соблазнительно подчеркнул пышные формы звезды.

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Одно из фото в нем Cardi B опубликовала на своей странице в Instagram, на котором она разлеглась на диване.

"Баку утомил меня! Азербайджан, спасибо за то, что пригласили меня... Красивая страна, приятные люди, вкусная еда", – отметила знаменитость в подписи.

Смотрите видео с Cardi B:

Жена Канье Уэста тоже любит экспериментировать с одеждой и создавать яркие образы. Предлагаем сравнить, кому обтягивающий розовый комбинезон идет больше: Ким Кардашян или Cardi B?