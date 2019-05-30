Вслед за мамой: 14-летняя Маша Полякова всерьез заинтересовалась политикой

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Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram / @mashapolyakova

Юная дочь известной украинской певицы Оли Поляковой решила "пойти по маминым стопам", подав заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. Вместе с единомышленниками девочка планирует в конце 2019 в Верховной Раде обсудить гендерные аспекты и острые проблемы украинского общества.

Таким неожиданным заявлением Маша поделилась 29 мая во своем Instagram.

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Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше? Девушки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! .. Жду ответа и вам желаю успехов! Жизнь улыбается лидерам! Встретимся в Верховной Раде!
– сообщила Маша Полякова.

Девочка добавила, что 11 октября 2019 года в здании Верховной Рады Украины соберутся девушки со всей Украины, чтобы пообщаться с Послом проекта Girl2leader Ukraine и другими спикерами. Также Маша Полякова прикрепила ссылку, на которую можно отправлять заявку на участие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет! Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше?)) Девченки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! 11 октября 2019 года соберутся девочки из всей Украины, кому интересны гендерные аспекты и острые проблемы общества, под куполом Парламента вместе с Послом Girl2leader Ukraine и другими интересными спикерами. Вся подробная информация как подать заявку по ссылке: https://girl2leader.org.ua/events/svyatkuvannya-mizhnarodnogo-dnya-divchat-u-verhovnij-radi/ или к @girl2leaderukraine Кому от 14 до 24 лет, скорее заполняйте заявки, количество мест ограничено!!! Жду ответа и вам желаю успехов! Жизнь улыбается лидерам! Встретимся в Верховной Раде!

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

 

Что известно о политических амбициях Оли Поляковой?

25 мая в интервью журналу "Отдохни" вышла неожиданная и одновременно резонансная информация о том, что Оля Полякова собралась в политику. Певица призналась, что у нее большая аудитория, которая ее слушает и поддерживает, поэтому она решила взять инициативу в свои руки.

Я – взрослая женщина с активной позицией, у меня большая аудитория, и я не хочу оставаться "поющими ногами". Если я могу принести большую пользу, это надо сделать,
– отмечала 35-летняя артистка.

Уже через четыре дня, 29 мая, Оля Полякова опубликовала новый видеоролик в своем Instagram, где заявила, что создает первую женскую партию в Украине, которая не будет представлена ​​на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году и которую она будет формировать лично. Оля призвала женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа. Сейчас названия партии нет, поэтому она попросила своих подписчиков в комментариях посоветовать ей лучшие варианты.

Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой,
– заявила Оля Полякова.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle Новости Украины LifeStyle Оля Полякова Звездные дети
Источник: LifeStyle 24
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