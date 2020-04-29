Вслед за Меган Маркл: принц Гарри снялся в спецвыпуске мультфильма

Герцоги Сассекские в Голливуде не тратят время зря. Стало известно, что принц Гарри принял участие в создании спецвыпуска мультфильма "Томас и его друзья". До этого Меган Маркл озвучивала киноленту для компании Disney.

Легендарному британскому мультфильма "Томас и его друзья" исполняется 75 лет! По этому случаю авторы телепроекта запланировали несколько сюрпризов. В частности, по данным CNN, зрителей ожидает специальное видеообращение принца Гарри. Фрагмент записи уже появился в сети, что вызвало оживленное обсуждение.

Интересно: Принц на карантине: Гарри рассказал о своих буднях с Меган и маленьким Арчи

"С удовольствием вспоминаю, как сам рос вместе с "Томасом и его друзьями" и путешествовал с ними по разным местам. Очень горжусь тем, что приглашен участвовать в юбилейном эпизоде мультсериала", – отметил принц Гарри.

В центре сюжета юбилейного выпуска мультфильма – путешествие паровозика Томаса в Лондон. Там любимый персонаж детей должен выполнить важную миссию: отвезти руководителя железной дороги Топгема Гетта за наградой в Букингемский дворец. Поэтому в новом эпизоде зрители смогут увидеть не только приключения любимых героев, но и персонажа Ее Величества Елизаветы II и принца Чарльза.

Именно поэтому Гарри стал приглашенным гостем записи "Томаса и его друзей". В ролике внук королевы Елизаветы II расскажет об истории мультфильма и даст ответ на важный вопрос: "Почему паровозик поехал именно в Лондон?" Премьера мультфильма запланирована на 30 апреля. Транслировать мультик будет стриминговая компания Netflix.

Смотрите также: О королевской семье сняли мультсериал: первый тизер с принцем Джорджем

С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл оставили королевские обязанности, внимание западных СМИ к паре только усилилась. Все потому, что журналистам, как и общественности интересно, какую же работу герцоги Сассекские имеют после "увольнения". Так, Меган Маркл еще с августа 2019 года начала сотрудничество с киностудией Disney. Сейчас на экраны уже вышел документальный фильм о слонах, который она озвучила. А вот станет ли теперь и принц Гарри частичкой Голливуда – пока неизвестно.