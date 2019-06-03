Вслед за Меланией: Иванка Трамп засветила грудь в Букингемском дворце – фотодоказательство

Американская красотка прилетела в Великобританию вместе с отцом Дональдом Трампом и его женой Меланией, чтобы посетить несколько официальных мероприятий. Однако, вслед за первой леди США, дочь президента оконфузилась, одев наряд из тонкой ткани.

После прибытия в Лондон президентская чета США сразу же отправилось в Букингемский дворец на встречу с Елизаветой II и ее сыном. Позируя перед папарацци в белом платье Мелания Трамп засветила интимные части тела. Однако не только она оконфузилась во время визита к самому могущественному монарху мира.

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Вслед за ней в аналогичную курьезную ситуацию попала 37-летняя Иванка Трамп. Похоже, американские красавицы забыли, что посещают Ее Величество королеву, которая строго придерживается этикета сама и побуждает к этому своих родных.

Дочь президента США вышла на балкон Букингемского дворца в белоснежном костюме, в котором также сумела засветить интимные части груди. Под нарядом советника Дональда Трампа, которое состояло из юбки-плиссе и рубашки с рукавами-воланами, было ультратонкое нижнее белье, сквозь которое виднелись части груди.