Вспомнила навыки Лары Крофт: Анджелина Джоли посетила скалодром со своими детьми

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Анджелина Джоли и ее сын Пакс
Анджелина Джоли и ее сын Пакс / Instagram/ @angelinajolie_offiicial

Звездная мама пытается провести с детьми как можно больше времени после того, как они с Брэдом Питтом решили вопрос опеки. Да, недавно 43-летняя Анджелина Джоли засветилась в развлекательном центре, покоряя скалодромы.

Пока в Голливуде не утихают слухи о романе Брэда Питта с 43-летней актрисой Шарлиз Терон, Анджелина Джоли исполняет обязанности матери. Да, недавно она была замечена на шопинге с 15-летним Паксом, затем она собрала всех детей и она вместе поехали за продуктами.

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На этот раз Анджелине Джоли пришлось вспомнить опыт скалолазания, который она получила во время съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Звездная мама собрала почти всех детей и приветла их на скалодром.

На снимках можно увидеть, что для активного отдыха голливудская актриса выбрала простой и удобный наряд: темные спортивные штаны и черную водолазку. Анджелине Джоли удалось очень ловко справиться с вершинами, поэтому она подала хороший пример своим детям. После этого она вместе с инструктором помогла освоить скалодром своим детям.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджелина Джоли активно проводит время с детьми / Instagram / @ angelinaj1975

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли с дочерью в развлекательном центре / Instagram / @ angelinaj1975

Анджеліна Джолі
Звездная мама показывает пример сыну / Instagram / @ angelinaj1975

Анджеліна Джолі
Сын Анджелины Джоли готовится покорять скалодром / Instagram / @ angelinaj1975
 

Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Звездные мамы
Источник: 24 канал
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