Вставал на одно колено перед ассистентом: как жених Дженнифер Лопес готовился к помолвке

Бойфренд певицы Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, сильно волновался перед признанием своей любимой на романтическом отдыхе. Он признался, что готовился к этому моменту со своим ассистентом и оттачивал все действия до идеальности.

О такой трогательной детали бейсболист и бизнесмен Алекс Родригес рассказал в шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Как оказалось, для приготовлений ко дню "Х" у Алекса ушло полгода времени. Спортсмен принимал во внимание каждую деталь, чтобы момент предложения руки и сердца был поистине незабываемым.

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На подготовку ушло примерно шесть месяцев. И это произошло на пляже на Багамах. Но что действительно интересно, так это то, что я три дня репетировал – ходил на пляж со своим ассистентом, где опускался перед ним на колено и делал ему предложение,

– поразил своей откровенностью Алекс Родригес.

Смотрите шоу The Tonight Show с Алексом Родригесом онлайн:

Мужчина также часто гулял по пляжу вечером, чтобы отследить время, когда закат будет "идеальным".

"Я ждал идеального мероприятия. В первый день красивый закат был в 18:27, на следующий – в 18:29. На третий день пошел дождь. В итоге я запланировал все на 18:29. И это сработало", – рассказал о романтических деталях признания Родригес.

Что известно о помолвке Джей Ло и Алекса Родригеса?

Помолвка влюбленной пары, которая встречается более двух лет, состоялись 9 марта. Фотографии романтического признания появились днем ​​позже, чтобы Дженнифер Лопес и Алекс Родригес смогли как можно больше посвятить друг другу особое время. Известно, что кольцо певицы стоит около 4,5 миллиона долларов. После помолвки в сети начали появляться слухи, что в течение всех лет отношений Родригес изменял жене с другими женщинами, однако сама певица все отрицала и сказала, что верит своему любимому и знает его, как никто другой.