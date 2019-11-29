Вторая часть фильма "Аббатство Даунтон" уже на стадии разработки: неожиданные подробности

Как и ожидалось, полнометражный фильм, снятый по мотивам одноименного сериала "Аббатство Даунтон" получил большой успех в прокате. Именно поэтому создатели картины решили продлить его на вторую часть.

На сайте издания The Hollywood Reporter сообщается, что фильм "Аббатство Даунтон" получил ожидаемый успех в мировом прокате и собрал 180 миллионов долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

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Именно поэтому британская кинокомпания Carnival Films уже начала разработку сиквела популярного драматического сериала. Генеральный директор организации заявил, что работа над продолжением уже началась, а по состоянию на ноябрь 2019 года создатели предыдущей части ведут переговоры относительно дальнейшего развития событий в фильме и дедлайне производства.

Однако глава компании также считает, что снова собрать всех актеров, которые исполнили главные роли – это настоящий вызов для съемочной команды. Поэтому детали сиквела пока не разглашается и остается только ждать новостей от создателей второй части "Аббатства Даунтон".

Напомним, премьера фильма "Аббатство Даунтон" в Украине состоялась лишь накануне, 28 ноября, тогда как дебютный показ в Великобритании состоялся еще 13 сентября. Полнометражный фильм стал прямым продолжением сериала, который длился с 2010 по 2015 год и вместил в себя шесть сезонов с 52 сериями.

"Аббатство Даунтон": смотреть трейлер к фильму