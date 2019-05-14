Вторая часть фильма "Малефисента": сеть покоряет трейлер с Анджелиной Джоли

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"Малефисента 2: Владычица тьмы" официальный трейлер смотреть онлайн
"Малефисента 2: Владычица тьмы" официальный трейлер смотреть онлайн

Вскоре все киноманы смогут пересмотреть долгожданное продолжение сказочной истории фильма "Малефисента". В сети уже представили трейлер, который стремительно набирает популярность.

Еще в 2014 году авторы киноленты презентовали первую часть "Малефисенты" (Maleficent). Незаурядный сюжет про принцессу Аврору и ведьму Малефисенту, которую мастерски сыграла Анджелина Джоли, захватил зрителей. Затем долгих 5 лет киноманы ожидали, когда же появится продолжение фантастической истории.

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Съемки киноленты "Малефисента 2: Владычица тьмы" начались еще в апреле 2018 года. И прошло больше года, как авторы презентовали первый долгожданный трейлер к фильму. Согласно ролику, события будут происходить через несколько лет после того, как колдунья наложила заклятие на принцессу. Кроме этого, видно, что между Малефисентой и королевой Ингрит разгорится ожесточенная борьба.

Я помню эту историю о злой ведьме и принцессе, которая была проклята. История стала легендой. Но это не сказка. Многие охотятся на невинных. Думаю, что такие, как ты, согласятся,
– заинтриговала Анджелина Джоли в тизере.

Известно, что режиссером киноленты стал Хоаким Роннинг, наиболее известный благодаря фильмам "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Бандитки". Поражает и актерский состав ленты "Малефисента 2: Владычица тьмы". Кроме Анджелины Джоли, зрители смогут наблюдать за искусной игрой Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Эда Скрейна. Мировая премьера фильма запланирована на 18 октября 2019 года.

"Малефисента 2: Владычица тьмы": смотрите первый официальный трейлер

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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