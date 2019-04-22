Вторая серия сериала "Игра престолов 8 сезон" появилась в сети до официальной премьеры

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"Игра престолов" 8 сезон
"Игра престолов" 8 сезон / Instagram/ @igra_prestolov

Недавно стартовал показ восьмого, заключительного сезона одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов". Однако после выпуска 1 серии поклонники неожиданно получили возможность увидеть следующий эпизод еще до его официальной премьеры.

Поклонники сериала "Игра престолов" не смогли дождаться официальных премьер от авторов, поскольку новый эпизод появляется в сети раз в неделю, поэтому купили подписку на весь 8 сезон. Однако из-за их неосмотрительности неизданные серии смогли увидеть и другие пользователи сети Интернет. Об этом сообщает издание Forbes.

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Поклонники из Германии, которые купили подписку и получили доступ к не вышедшим эпизодам, сразу после появления первой серии имели возможность увидеть продолжение. Вскоре второй фрагмент появился на сайте, что имеет название Reddit, а впоследствии и на других ресурсах. Позже ссылки на загрузку появились и на множестве торрент-сайтов, однако HBO увидели утечку и смогли ликвидировать спойлеры, которые наводнили сеть за 6 часов до официального выпуска серии.

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Теги: LifeStyle Голливуд Игра престолов Кино
Источник: LifeStyle 24
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