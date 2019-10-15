Второй день тура: Кейт Миддлтон поразила образом с вышитыми орнаментами

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.in

Герцогиня Кембриджская 14 октября прибыла с принцем Уильямом в Пакистан, где в течение 5 дней будет иметь официальный визит. Отдохнув с дороги, супруги утром 15 октября сразу же осуществили свой первый выход.

Известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили местные школы Исламабада (столицы Пакистана) и встретились со школьниками, а также побывали в национальном парке Маргалла-Хиллз, который расположен в предгорье Гималаев.

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принц вільям і кейт міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане / Getty Images

Для официального визита герцогиня Кембриджская выбрала "королевский синий" – традиционный пакистанский наряд, состоящий из рубашки свободного кроя до колен, и широкие брюки. Образ от местного бренда Maheen Khan украшала вышивка в зоне декольте, а look завершали туфли на низком ходу бежевого цвета.

принц вільям і кейт міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане / Getty Images

Принц Уильям в свою очередь одел темно-синие брюки и обувь, и светло-голубую рубашку. Вместе супруги выглядело очень гармонично и радостно.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Королівська сім'я LifeStyle Пакистан Принц Уильям Кейт Миддлтон Стиль и мода
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