Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос

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Второй полуфинал Нацотбора к Евровидению-2019: за кого вы болеете
Второй полуфинал Нацотбора к Евровидению-2019: за кого вы болеете / Facebook / @UA: Евровидение

Уже в эту субботу, 16 февраля, в Украине состоится второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019. Восемь талантливых вокалистов представят свои песни и будут бороться за возможность представлять Украину в финале конкурса.

На прошлой неделе стало известно, что в финал Нацотбора на Евровидение-2019 прошло трое исполнителей: Brunettes Shoot Blondes, MARUV и YUKO. Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), а прямой эфир происходил одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ. Уже завтра, 16 февраля, станет известно, кто закроет шестерку финалистов и поборется за шанс представлять Украину на Евровидении в Израиле в мае этого года.

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А пока, затаив дыхание, ждем выступления следующих полуфиналистов. Уже завтра свои композиции представят: Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR и KHAYAT.

Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, за кого из талантливых вокалистов вы болеете.

 

 

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Теги: LifeStyle Опрос 24 Музыка Евровидение 2019 Евровидение
Источник: LifeStyle 24
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