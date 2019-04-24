Второй раз за месяц: MARUV стала жертвой дерзкого ограбления в аэропорту

Певицу MARUV, которая отметилась громким скандалом после Национального отбора на Евровидение-2019 и радостно выступает в России, ограбили. Произошло это во второй раз за месяц, когда она воспользовалась услугами МАУ.

30 марта одиозная певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) заявила, что стала жертвой ограбления. Тогда грабители разбили ее багаж, который она ждала в Борисполе, и вытащили из чемоданов украшения. Вероятно, злоумышленники думали, что MARUV носит золото и серебро, так как забрали всю бижутерию, которую она везла с выступления в Тель-Авиве.

Читайте также: Оля Цибульская рассказала, как относится к скандальной MARUV

Но не прошло и месяца, как артистка попала в аналогичную ситуацию. MARUV поехала в Арабские Эмираты и в аэропорту обнаружила, что на ее сумках сорваны замки. На этот раз звезда плотно закрыла чемоданы, но все же не уберегла их от воров. По словам представителей MARUV, грабители использовали инструменты, чтобы сломать чемодан.

Она сдала багаж, но когда получила его в Дубае, увидела, что ее чемоданы взломаны. Пропали вещи. В первый раз в нее украли бижутерию, возможно, думали, что это какие-то бриллианты и дорогие украшения. А это уже второй раз, когда она летела бизнес-классом. На ее багаже ​​были наклейки, что это стекло, чтобы осторожно относились к чемоданам. Но все равно взломали, кусачками повредили замки,

– рассказала пиар-менеджер MARUV.

Пока неизвестно, что именно исчезло из вещей MARUV и намерена ли она подавать заявление в полицию. В Instagram-Stories певица эмоционально отреагировала на инцидент, обратившись к представителям МАУ. Ведь это уже второй раз певица выбирает билеты бизнес-класса в этой авиакомпании.

"Уважаемые МАУ, вы ох*ели? Второй раз лечу вашей авиакомпанией, у меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, взломали обе чемодана, с которыми я летела", – эмоционально заявила MARUV в сети.



MARUV во второй раз ограбили в аэропорту / Коллаж LifeStyle 24