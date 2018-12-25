Второй шанс: актер Терренс Ховард объявил о помолвке с экс-женой

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Актер Терренс Ховард объявил о помолвке с экс-супругой Мерой Пак
Актер Терренс Ховард объявил о помолвке с экс-супругой Мерой Пак / www.cheatsheet.com

Голливудский актер Терренс Ховард решил покончить с холостяцкой жизнью. Мужчина сделал предложение своей экс-супруге Мире Пак.

В 49 лет Терренс Ховард уже в пятый раз пойдет к алтарю. Избранницей актера стала его экс-супруга Мири Пак. По словам Терренса, со своей любимой он хочет быть до конца своей жизни.

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"Мне нужно было 45 лет, чтобы найти тебя. Но теперь, когда ты украшаешь мой пятидесятый год, я проведу рядом с тобой всю оставшуюся жизнь", – романтично сказал Терренс Ховард любимой в кругу своих друзей.

По информации TMZ, мужчина не поскупился на драгоценность, которую вручил Мири Пак во время их вечеринки. За роскошную кольцо Терренс Ховард отдал около миллиона долларов.

Стоит отметить, что Мера Пак – не первая жена Терренса Ховарда, с которой актер несколько раз заключал брак. В 1989 году и 2005 году он женился на Лори МакКоммас. С женщиной актер имеет троих детей. Кроме этого, Терренс Ховард был женат на Мишель Энт, однако после 3 лет совместного быта пара решила разойтись.

В 2013 году Терренс познакомился с Мирой Пак, но их отношения смогли продержаться всего 2 года: внезапно женщина подала на развод. Но уже в начале 2018 Терренс и Мира объявили о воссоединении.

Кто такой Терренс Ховард?Голливудский актер, известный по участию в фильмах и сериалах "Империя", "Железный человек", "Разбогатей или сдохни", "Суета и движение", "Дом большой мамочки", "Дворецкий", "Кровь за кровь", "Клуб игроков "," Охота Ханта "и др. Терренс Ховард был номинантом на премию "Оскар", однако желаемой статуэтки он так и не получил.

Теги: Голливуд LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: Lifestyle
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