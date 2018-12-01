Второй выход первой леди США: Мелания Трамп в элегантном платье в Аргентине

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Мелания и Дональд Трамп с президентом Аргентины и его женой
Мелания и Дональд Трамп с президентом Аргентины и его женой / Instagram/ @melaniatrumpworld

Первая леди США Мелания Трамп прибыла в Аргентину вместе с мужем Дональдом, чтобы посетить саммит Большой двадцатки. На мероприятии также были жены президентов Франции, Китая и других стран.

Саммит Большой двадцатки проходит в столице Аргентины Буэнос-Айрес. Город собрал президентов двадцати стран и их жен. Международное мероприятие началось 30 ноября и продлится два дня. Первые леди США, Франции, Китая не теряли времени и посетили культурные места Аргентины, а вечером все гости собрались за торжественным ужином.

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На светском мероприятии к президентской чете США присоединилась старшая дочь Дональда Трампа Иванка. На снимках, которые появились в сети сразу после события, семья предстала уже втроем. Для светского мероприятия дочь президента США выбрала белый костюм, пиджак которого был с открытыми плечами, черные туфли на каблуке и клатч в тон к обуви.

Сім'я Дональда Трампа в Аргентині
Иванка Трамп присоединяется к ужину, приуроченному к саммиту Большой двадцатки / Instagram / @alwaysivanka

Мелания Трамп для торжественного ужина надела фиолетовое платье с короткими рукавами. Талию подчеркнула золотым поясом, в тон к которому выбрала туфли-лодочки на каблуках. Рядом с первой леди США стояла жена президента Аргентины Хулиана Авада (Juliana Awada), которая надела платье цвета "шампань", декорированное объемными цветами. К платью она выбрала светлые босоножки с тонкими поясками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

 

Теги: LifeStyle Меланья Трамп Иванка Трамп Мода Аргентина
Источник: 24 канал
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