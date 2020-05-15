Польша показала кадры из горящего Майдана на Евровидении-2020: видео

Международный конкурс Евровидение-2020 14 мая отличился онлайн-шоу, на котором страны-участники презентовали свои песни, которые были записаны еще во время Национальных отборов или в видеостудиях. Польша презентовала собственный клип на песню Empires, которую исполнила певица Alicja, где появились кадры с Майдана 2013-2014-х годов.

Конкурс Евровидение-2020 в этом году впервые прошел в нетрадиционном формате, а именно – онлайн, поскольку пандемия коронавирус внесла собственные коррективы в организацию мероприятия. 12 мая было представлено первое онлайн-шоу, а 14 мая – второе. Уже в субботу 16 мая поклонников конкурса ждет немало сюрпризов, впрочем, победителя они смогут выбрать только в следующем году.

К теме Онлайн-концерт Евровидение-2020: где и когда смотреть

Несмотря на это, музыкальное событие презентовало все архивные видео с участниками в том порядке, которые были предварительно согласованы как на реальный конкурс в Роттердаме, Нидерланды. Одним из участников второго онлайн-шоу стала Польша. Исполнительница Alicja в своей песне Empires поет о скоротечных изменениях, как все вокруг горит и как рушатся империи. Символично в клипе польской звезды можно увидеть кадры украинской Революции достоинства, которая произошла сначала из-за неподписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а впоследствии – из-за свержения режима тогдашнего Президента Украины Виктора Януковича.

Горящие баррикады, протестующие и пожарные машины на центральных улицах Киева – все это вернуло украинских зрителей в воспоминания семилетней давности. Предлагаем и вам просмотреть видеоклип от участницы Евровидения-2020 из Польши.

Alicja – Empires: смотреть видео онлайн