Режиссер Вуди Аллен на днях дал достаточно острое интервью журналистам, в котором вспомнил о реакции Голливуда на обвинения его в педофилии. Секс-скандал, по его словам, был выдумкой, а актеры отказывались от работы с ним только из собственной выгоды.

Об этом он откровенно рассказал The Guardian. Вуди Аллен вспомнил, как обвинение его в сексуальном насилии в отношении дочери повлияло на карьеру и настроения Голливуда. В 2018 году актеры Колин Ферт, Рейчел Броснан, Грета Гервинг, Ребекка Холл, Тимоти Шаламе, Мира Сорвино и другие отказались от сотрудничества с режиссером. Это Вуди Аллен назвал трендом, который помогает им прославиться.

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Актеры не понимают очевидных фактов. Они заботятся только о том, чтобы занять публично выгодную и корыстную позицию. Подумайте, есть ли в мире хотя бы один человек, который не выступил против развращения несовершеннолетних? Обвинять меня стало модно,

– заявил Вуди Аллен.

Например представитель Голливуда вспомнил, как Тимоти Шаламе раскритиковал режиссера за секс-скандал. Впоследствии актер рассказал сестре, что это был пиар-ход, ведь перед церемонией "Оскар" съемки в "Дождливом дне в Нью-Йорке" Вуди Аллена могли навредить ему.

Кроме этого, режиссер долгое время не мог поверить, что актеры и его фанаты воспринимают всю информацию, как правду. Вуди Аллен назвал это бессмыслицей людей.

"Я думал, что люди сразу же воспримут это как глупость. С первого дня скандала я не воспринимал это всерьез. То есть это так же нелепо, если бы меня обвинили в том, что я расстрелял 6 человек из автомата. Глупо отказываться от работы со мной" , – добавил он.

Что известно о секс-скандале с участием Вуди Аллена

Как известно, в 1991 году Вуди Аллен влюбился в приёмную дочь Сун-И Превин. Тогда девушке исполнилось 21, а режиссер еще был в отношениях с бывшей избранницей Мией Фэрроу. Узнав об измене, жена Вуди Аллена подала в суд, а его еще одна дочь Дилан заявила о сексуальном насилии. По словам предполагаемой жертвы, тогда ей было всего 7 лет.

В суде заявление девочки не признали правдой. Ее брат Мозес рассказал, что Дилан с Мией Фэрроу хотели отомстить режиссеру за то, что он покинул их. В то же время другой брат девушки Роннан делал все для того, чтобы мемуары Вуди Аллена никогда не попали на прилавки. Книга все же вышла в свет в конце марта 2020 года.

Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца,

– заявил Вуди Аллен в мемуарах.

Сейчас ни Дилан, ни Мия Фэрроу не берутся опровергать заявление режиссера Вуди Аллена.