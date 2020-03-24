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Вуди Аллен опубликовал скандальные мемуары: как режиссер прокомментировал роман с дочкой

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Культовый голливудский режиссер Вуди Аллен после немалых скандалов и нападений хейтеров таки опубликовал свои мемуары. В книге он рассказал об отношениях с усыновленной дочерью Сун-И Превин, которая стала его женой, а также прокомментировал секс-скандал.

Как передает Page Six, книга Apropos of Nothing ("Относительно ничего") уже вызвала немалый резонанс в мире. Вуди Аллен решил рассказать поклонникам о его творчестве, как начинались отношения с Сун-И Превин. Младшая дочь стала его любимой женой, с которой режиссер воспитывает двух дочерей, взятых из приюта – Беше и Мензо.

Важно: Почему мемуары Вуди Аллена отказывались публиковать

В самом начале наших отношений, когда желания и похоти овладевают вами, мы не могли оторваться друг от друга,
– рассказал режиссер в книге.

Роман Вуди Аллена и Сун-И Превин начался в 1991 году, когда девушке было 21. Тогда режиссер еще был в отношениях с бывшей избранницей Мией Фурроу. Она узнала об измене, когда нашла эротические фото усыновленной дочери, адресованные Вуди Аллену. И даже после резонанса в сети знаменитый американец не жалеет о своем выборе.

"Иногда, когда дела шли плохо и на меня сыпалась клевета, меня спрашивали, знал ли я, чем все закончится, не жалел ли я когда-нибудь, что сошелся с Сун-И? Я всегда отвечал, что сделал бы это снова, не раздумывая", – признался Вуди Аллен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Page Six (@pagesix)

Известно, что брак гениального режиссера с Мией Фэрроу длился 10 лет. Они воспитывали троих усыновленных детей и родного потомка Аллена Ронана. Именно он стал на защиту своей сестры Дилан, которая заявила, что была жертвой изнасилования отца. Тогда, по ее словам, ей было всего 7 лет.

В мемуарах Вуди Аллен не обошел эту тему. Он неоднократно опровергал слова Дилан, убеждая, что это все выдумка. Поэтому в книге он в очередной раз рассказал свою историю.

Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца,
– заявил он.

Единственный раз, когда он позволил себе положить голову на колени дочери, был семейный вечер у телевизора. Вуди Аллен вспомнил: "Я, конечно, не сделал ничего неправомерного в отношении нее. Я был в комнате, полной людей, которые смотрели телевизор".

К теме: Кто следующий должен замолчать, – Стивен Кинг остро прокомментировал скандал с мемуарами Вуди Аллена

По словам инсайдеров, родственники Вуди Аллена не будут комментировать скандальные мемуары. Миа Фэрроу и ее потомки убеждены, что режиссер пытается оправдаться и очистить свое имя.

"Семья не собирается комментировать еще один перевод лжи Вуди Аллена, который пытается отвлечь от себя убедительные обвинения в злоупотреблениях, подкрепленных судебными решениями, доказательствами, свидетелями и непосредственным, непоколебимым рассказом Дилан", – отметил инсайдер.

К слову, секс-скандал уже рассматривали в суде. Тогда Вуди Аллена признали невиновным, однако бывшая жена не соглашается с этим.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Секс-скандал Вуди Аллен Новости США Кино
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