Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы праздника

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Введение в храм Пресвятой Богородицы 2018: приметы праздника 4 декабря 2018
Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы праздника 4 декабря 2018 / kyiv-pravosl.info

4 декабря 2018 года христиане отмечают большой церковный праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати праздников, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Праздник Введения – один за самых важнейших и загадочных праздников литургического года.

Согласно Библии, Иоаким и Анна долго не могли завести детей, они искренне молились Богу и преданно верили в появление новой жизни. Господь услышал их молитвы и подарил им дочь на старости лет. В знак благодарности дарования им дочери, родители отдали трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм на Литургию.

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Введение в храм было совершено с особой торжественностью. Пятнадцать высоких ступеней девочка преодолела с удивительной легкостью. У дверей ее встречал первосвященник Захария, который благословил Марию согласно всем традициям.

Девочка осталась на поруках священников до совершеннолетия. Она воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное Писание, постоянно молилась и занималась рукоделием.

Введення в храм Діви МаріїВведение в храм Пресвятой Богородицы

После смерти отца Марии переехала жить в храм ее мать Анна. Через два года Анна умерла, и Мария осталась жить одна. Одиночество и сиротство еще больше развили у Марии любовь к Богу. Пресвятая Богородица находилась в храме длительное время, вплоть до помолвки со святым Иосифом.

В календарном цикле праздник Пресвятой Богородицы завершает осенний сезон и начинает зимний. Для украинского народа важно в этот день было привлечь богатство и благополучие на будущий год.

Народные приметы

Характерным обычаем Введения Богородицы в храм был приход первого посетителя – "полазника". От его прихода люди верят в счастливую или несчастливую примету. Если первым в дом заходил молодой, красивый мужчина с деньгами – это был хороший признак: весь год дома будут все здоровы и будут "вестись" деньги. Если же в дом зайдет слабый, старик или женщина – это плохой признак. В семье начнутся болезни, невезение и тяжелое финансовое положение.

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Главное в этот день не впускать в дом старую женщину. В этот день всем стоит находится в своих домах, посещение друзей, близких или знакомых отложить на другой день.

Будьте бдительны с людьми, которые в этот день стараются у вас одолжить какую-то безделушку или что-то из вашего дома. Ни в коем случае не делайте этого обходите таких людей и не бойтесь им отказать.

Этот великий день особенно важен для женщин, ведь Дева Мария считается покровительницей женской судьбы. Женщины, которые разуверились в своей жизни, в этот день могут отправиться в храм, чтобы искренне помолиться Деве Марии и обратиться к ней со своими просьбами.

Введення в храм 2018Введение в храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы дает нам много мыслей для размышлений. Каждому из нас стоит задуматься над тем, куда мы все идем и как направляем свои шаги жизни, которую получаем от Бога. По народным поверьям, в этот день природа начинает радоваться, и в ночь с 3 на 4 декабря ненадолго распускается верба.

Теги: LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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