ВВС определили украинских финалистов "Книги года 2018"

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Финалисты премии Книга года ВВС-2018
Финалисты премии Книга года ВВС-2018 / www.bbc.com/ukrainian

В BBC News Украина обнародовали списки украинских писателей, которые дошли до финала в номинациях Книга года ВВС-2018, Детская Книга года ВВС-2018 и Книга года ВВС-Эссеистика-2018.

Список финалистов в литературных премиях, которые проводят вместе с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), BBC News Украина опубликовали на своем сайте.

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Победители в каждой номинации получают денежную награду, размером в £1 000.

Финалисты Книги года ВВС-2018

Ирина Агапеева "Розы за колючкой. Исповедь о женской тюрьме"
Юрий Андрухович "Любовники Юстиции"
Макс Кидрук "Где нет бога"
Олег Коцарев "Люди в гнездах"
Андрей Курков "Серые пчелы"

Книга року ВВс 2018
Претенденты на звание Книга года ВВС-2018 / BBC

Финалисты Детской Книги года ВВС-2018

Андрей Бачинский "Ватага веселых бродяг" – Львов: Издательство Старого Льва, 2018.
Сашко Дерманский "Мэри" – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
Сергей Куцан "Зюзя" – Киев: Фонтан сказок, 2018.
Таня Малярчук "Мох Nox" – Львов: Издательство Старого Льва, 2018.
Анастасия Никулина "Стая" – Харьков: Виват, 2018.

Книга року ВВС 2018
Претенденты на звание Детская Книга года ВВС-2018 / BBC

Книга года ВВС-Эссеистика-2018

Андрей Бондар "Церебро" – Львов: Издательство Старого Льва, 2018
Вано Крюгер "Когдв я слышу слово "культура"…" – Киев: Laurus, 2018
Артем Чапай "The Ukraine" – Черновцы: Книги – XXI, 2018

Книга року ВВС 2018
Претенденты на звание Книга года ВВС-Эссеистика-2018 / BBC

Победителей премии будут определять 14 декабря. В жюри будут сидеть Ольга Герасимьюк, журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Тарас Лютый, философ, писатель, Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина, и другие.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Литература Путешествия
Источник: Lifestyle
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