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Вы делаете что-то невозможное, – принц Уильям и Кейт Миддлтон позвонили в британский госпиталь

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджские взялись поддерживать британских медиков. Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершают неожиданные звонки врачам и отмечают, насколько их работа важна во время пандемии коронавируса.

В Великобритании введен режим карантина. Как и в Украине, закрыты все торговые центры, учебные заведения, рестораны и бары, кинотеатры. Остаются работать только продуктовые магазины и аптеки. В то же время наибольшая нагрузка пала на медиков, которые круглосуточно оказывают консультации и обследуют пациентов. Из-за пандемии коронавируса количество обращений к врачам увеличилось в сотни раз, поэтому принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поддержать работников госпиталей.

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Несколько дней подряд герцоги Кембриджские звонят в Национальную службу здравоохранения. Представители монархии просто общаются с работниками госпиталей, шутят с ними и говорят об их необходимости. В сети опубликовали фрагмент одного из звонков Уильяма и Кейт.

"От нас двоих я хочу сказать, как мы гордимся вами и как потрясающе вы справляетесь с работой в этих экстремальных условиях. Я знаю, что для вас – это просто работа, но на самом деле то, что вы делаете, гораздо больше и масштабнее, делать что-то невозможное. Вся страна гордится вами. Спасибо за все усилия и те часы, которые вы посвящаете своему делу", – сказал в разговоре принц Уильям. 

Как известно, герцоги Кембриджские большое внимание уделяют психологическому здоровью британцев. Уильям и Кейт являются патронами нескольких организаций, которые занимаются этим вопросом. На днях представители монархии имели разговор с психологами, поэтому, вероятно, именно они и посоветовали паре публично поддерживать медиков, многие из которых оказались на грани увольнения за психологическое и физическое истощение. Сами же работники госпиталя, получившие звонок от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, признаются, что теперь имеют еще больший стимул работать.

Кроме этого, на днях дети герцогов Кембриджских похлопали врачам в знак благодарности за работу. Ролик облетел весь мир и очаровал миллионов пользователей сети.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Здоровье Принц Уильям Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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